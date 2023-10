Fico má našťastie jednu tvár doma a druhú v zahraničí, tvrdí Šimečka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.10.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico ( Smer-SD ) má podľa predsedu Michala Šimečku jednu tvár doma a druhú v zahraničí. „V tomto prípade našťastie,“ napísal na sociálnej sieti.Šimečka tak reagoval na závery Európskej rady , ktoré prešli jednomyseľne, teda aj so súhlasom Roberta Fica. Zo záverov vyplýva, že EÚ bude Ukrajine aj naďalej poskytovať finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú pomoc tak dlho, ako to bude potrebné.Zo záverov ďalej vyplýva, že EÚ a jej členské štáty budú Ukrajine v prvom rade poskytovať vojenskú podporu , ktorú je potrebné urýchliť. Táto podpora zahŕňa aj riadené strely a muníciu a systémy protivzdušnej obrany. Podľa Šimečku je škoda, že na Slovensku Fico zbytočne propaguje dezinformácie a nenávistnú rétoriku.„Mnohí jeho voliči mu uveria, podľahnú a v najrôznejších mutáciách jeho rétoriku šíria ďalej. Boli by sme lepšou krajinou, ak by slovenskí politici a političky vraveli aj svojim vlastným voličom pravdu,“ uzavrel líder progresívcov.