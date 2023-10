Žilinka urobil zásadné rozhodnutie. Chystá sa odísť z funkcie generálneho prokurátora?

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.10.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa nechystá odísť z funkcie. Napísal to na sociálnej sieti. Žilinka pritom pred časom uviedol, že urobil „zásadné rozhodnutie" o ktorom informoval svoju rodinu.„Nepodľahnem atakom, nech by boli akokoľvek intenzívne či agresívne, a tieto mi ako generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky nezabránia v presadzovaní a upevňovaní zákonnosti," vyhlásili Žilinka.Ak podľa neho človek prestane veriť, že môže byť prínosom pre ochranu zákonnosti, presadzovanie spravodlivosti a rozvoj slovenskej prokuratúry, musí odísť z funkcie.„Pretože v takej situácii nedostanete zo seba maximum a nepomáhate k napĺňaniu poslania tak, ako by ste mali. Ale v tomto momente to rozhodne nie je môj prípad," dodal Žilinka.