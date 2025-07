Fico musí podľa SaS zahlasovať za protiruské sankcie, chytil sa do vlastnej pasce – VIDEO

Parlament nezmenil stanovisko

Dôkazné bremeno je na predsedovi vlády

Premiér obhajuje záujmy Ruska

14.7.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chytila premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do jeho vlastnej pasce. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej besede predseda strany Branislav Gröhling „Pred pár rokmi Fico tvrdil, že ak pätina poslancov navrhne stanovisko k európskym veciam a parlament do 14 dní nerozhodne inak, toto stanovisko bude platné. Je to výklad práva, s ktorým niektorí právnici súhlasia, iní nesúhlasia, ale na sto percent ho podporoval Robert Fico v roku 2023,“ poukázal líder liberálov.Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková preto rovnakým spôsobom navrhla s podporou vyše tridsiatky opozičných kolegov stanovisko, že vláda musí podporiť sankcie proti Rusku, ktoré navrhuje Európska únia . Keďže parlament do 14 dní nezasadol a nezmenil toto stanovisko, podľa SaS platí a je záväzné pre vládu. Lehota uplynula v piatok 11. júla.Ako priblížila Marcinková, túto prefíkanú procedúru schovanú v ústavnom zákone o spolupráci Národnej rady a vlády SR v záležitostiach Európskej únie sa ako prvý snažil využiť Robert Fico v marci 2023 ako vtedajší líder opozície, keď bol premiérom Eduard Heger. Chcel vtedy zmariť vojenskú podporu Ukrajine.„Potichučky čakal, že si tento návrh nikto 14 dní nevšimne a začne platiť. Ale ja som si to vtedy všimla,“ podotkla Marcinková. Parlamentný výbor pre európske záležitosti preto v lehote 14 dní toto stanovisko nahradil iným, čím Ficov plán prekazil.Zacitovala tiež Vladimíra Faiča, poslanca za Smer-SD a niekdajšieho poradcu premiéra, ktorý v roku 2023 povedal: „ak sa do dvoch týždňov nerozhodne o tomto stanovisku, platí tak, ako je uvedené, to hovorí ústava“.Od takto prijatého stanoviska sa podľa ústavy možno odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujem Slovenskej republiky. Dôkazné bremeno je pritom podľa Marcinkovej na predsedovi vlády. „Je veľmi ťažké zdôvodniť, že išlo o nevyhnutný záujem Slovenska, ja by som to dala kľudne posúdiť aj ústavnému súdu,“ podotkla.Fico podmieňuje hlasovanie za 18. sankčný balík voči Ruskej federácii tým, že Slovensko musí najprv dostať jasné garancie, že jeho energetická bezpečnosť a cenová dostupnosť energií nebude ohrozená návrhom Európskej komisie zastaviť od 1. januára 2028 dovoz ruského plynu.Podľa Marcinkovej však premiér obhajuje záujmy Ruska namiesto toho, aby obhajoval záujmy občanov Slovenska. Verejný záujem je odstrihnúť Rusko od peňazí na financovanie vojny, zdôraznila.„Toto je verejný záujem – neocitnúť sa jedného dňa v Rusku, ako sa to stalo časti Gruzíncov, časti Ukrajincov a časti Moldavcov. O to ide pán premiér, o oslabenie Putina. Aby raz Michalovce alebo Trebišov nedopadli kvôli vám tak, že sa prebudia za ostnatým drôtom, ako sa to stalo ľuďom v Abcházku alebo v južnom Osetsku,“ povedala.Prízvukovala tiež, že Rusko je „nepriateľom číslo jedna“ a najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Slovensko. „Nechápem, prečo to premiér zľahčuje a skrýva sa za ruský plyn, ale tu ide naozaj o životy. Ani energetická bezpečnosť nemôže stáť nad ochranou života a zdravia občanov,“ dodala.