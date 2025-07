Aké tanky nakúpi Slovensko? Minister Kaliňák priblížil tri alternatívy

Skúmať chcú ďalšie možnosti

Ponuka z Turecka

Obstarávanie útočných pušiek

14.7.2025 (SITA.sk) - Ešte nie je jasné, aké tanky Slovensko nakúpi, do úvahy pripadajú tri možnosti. Ako uviedol minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) pre viaceré médiá, platia tri alternatívy.„Prvou je tank Leopard 2A8. Z môjho pohľadu je to síce aktuálny model, ale neviem či z pohľadu svojej vlastnej ochrany a výdrže na bojisku úplne reflektuje posledné skúsenosti, ktoré boli získané na fronte na Ukrajine,“ uviedol Kaliňák, ktorému sa nepáči ani cena tanku, ktorá je približne 30 miliónov eur. Podľa ministra je to extrémne veľa.„Budeme preto skúmať ďalšie možnosti. Tank K2 Panther z Kórey a v spolupráci s Poľskom je za omnoho výhodnejšiu cenu. Bavíme sa o sume do 20 miliónov, čo už je zásadný rozdiel,“ uviedol minister a pripomenul, že tank K2 Panther sa predstavil aj na vojenskom cvičení Slovak Shield.Poslednou alternatívou je stredný tak CV90120. Ako minister priblížil, ide o obrnený transportér s tankovou vežou a tankovým kanónom.„Je to ešte vec, ktorá nie je úplne dovyvinutá a je možnosť, že by sa slovenské spoločnosti na tom podieľali a robili celú vrchnú časť, aj zbraňovú, aj s vežovým systémom, čo by bolo veľmi zaujímavé pre prípad, že by sa uplatnili na trhu. Je to stredne ľahký tank, ktorý je omnoho lepší do členitých podmienok, aké má Slovensko,“ skonštatoval Kaliňák.Ako doplnil, rovnaká ponuka je aj z Turecka, kde by Slovensko mohlo okrem vrchu priniesť aj podvozok, ale aj celú výrobu ľahšieho tanku aj so 120-milimetrovým kanónom, čo je požadovaný NATO kaliber pre hlavný bojový tank.„Tým môžeme splniť samotné požiadavky NATO, aj ho vieme kúpiť za tretinovú cenu,“ dodal minister s tým, že z alternatív tento tank vychádza ako najlacnejší a môže stáť okolo 10 miliónov až 11 miliónov eur, prípadne menej.Minister sa vyjadril aj k obstarávaniu útočných pušiek pre Ozbrojené sily SR . Ministerstvo má v pláne obstarať 20-tisíc pušiek, pričom minister je priklonený k tomu, aby sa vyrábali na Slovensku. Peniaze by tak zostali v HDP Slovenska. Ako spresnil, nákup bude postupný.„Mali sme trhové konzultácie v tejto veci, kde sme zistili, v akých cenových reláciách sa budeme nachádzať. Rozhodnutie v krátkej dobe predstavíme, odhadujem na jeseň tohto roka,“ uviedol Kaliňák. Ako minister spresnil, útočné pušky vyrábajú na Slovensku asi tri firmy, no ide o neúplné výroby.Pôjde teda o to, kto bude schopný priniesť 100-percentnú výrobu. Minister doplnil, že v tejto veci nebude rozhodovať on, ale aj samotní vojaci. Ako vysvetlil, ide všetko o verzie pušky AR15. „Tu bude rozhodovať, v akej cene budeme. Niektoré ceny sú okolo 2 000 až 2 500 eur. My si myslíme, že môžeme ísť ešte omnoho nižšie,“ doplnil Kaliňák.