Fico na oslavách oslobodenia Bratislavy spomenul referendum o zbrojení, kritizoval veľvyslancov EÚ za neprítomnosť

Jasné nie vojne

Vojenská situácia v regióne

Najväčšia obeť

4.4.2025 (SITA.sk) - V súčasnosti vidíme rozpad existujúcich bezpečnostných štruktúr ako je Severoatlantická aliancia a vidíme tiež posuny o ktorých by sme pred niekoľkým rokmi neverili, že môžu nastať. Vyhlásil to v piatok na oslavách 80-teho výročia oslobodenia Bratislavy predseda vlády Robert Fico Podľa neho je v tejto súvislosti na mieste otázka, či by sme sa nemali spýtať občanov v referende, či sú za to, aby zbrojenie bolo na úkor ich životnej úrovne.„Potom poprosím francúzskeho prezidenta, nemeckého spolkového kancelára, britského premiéra - choďte do dediny na východnom Slovensku a povedzte tým ľuďom: nebudete mať kanalizáciu ani vodovod, ale budeme mať o dve rakety viacej, ktoré použijeme neviem na čo," povedal Fico. Doplnil, že je potrebné povedať jasné nie vojne, pretože sa zdá, „že sa zase niekto na vojnu pripravuje".Fico sa tiež pýta, prečo má vynaložiť Európana zbrojenie a prečo sú malé krajiny ako Slovensko nútené pri výdavkoch na zbrojenie držať tempo s geopolitickými mocnosťami.„Aký je rozdiel, či budeme mať 12 alebo 18 stíhačiek," pýta sa premiér. Odpovedal si, že to nemá žiadny vplyv na vojenskú situáciu v našom regióne.Predseda vlády zároveň kritizoval veľvyslancov Európskej únie , že neprišli na oslavy oslobodenia Bratislavy, pretože na podujatí vystúpil aj ruský veľvyslanec Igor Bratčikov „Povinnosť veľvyslancov nie je trucovať ale pracovať," skonštatoval Fico. Doplnil, že veľvyslanci musia spolu hovoriť a ak majú príležitosť stretnúť sa s veľvyslancami iných krajín, je ich povinnosťou prísť.Takisto sa Fico opýtal, či by namiesto ruského veľvyslanca mal vystúpiť nemecký alebo japonský veľvyslanec. „Je tu niekto na svete, kto chce spochybňovať, že najväčšiu obeť (v II. svetovej vojne, pozn. SITA) niesli národy a štáty bývalého Sovietskeho zväzu? 21 miliónov ľudí!," povedal premiér.Fico tiež pripomenul, že 9. mája sa chce v Moskve poďakovať za podiel Červenej armády na víťazstve nad fašizmom. „Nech žije slávna Červená armáda," vyhlásil premiér.