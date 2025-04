V TIPOS posudzujú žiadosť Podpolianskeho osvetového strediska o dar na podporu detského festivalu

Oneskorené rozhodnutie

Výnimočná situácia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.4.2025 (SITA.sk) - V spoločnosti TIPOS v súčasnosti posudzujú žiadosť Podpolianskeho osvetového strediska o dar na podporu Festivalu detských folklórnych súborov. Ako pre agentúru SITA uviedli z odboru komunikácie sekcie generálneho riaditeľa, ide o dar v sume„Žiadosť aktuálne posudzuje komisia v rámci štandardného procesu schvaľovania darov podľa stanovených náležitostí, a následne bude o dare rozhodovať predstavenstvo spoločnosti,“ doplnili.Pred niekoľkými dňami sa objavila na sociálnych sieťach i v médiách informácia Podpolianskeho osvetového strediska, organizátora Festivalu detských folklórnych súborov, že 18. ročník festivalu, ktorý sa mal konať na konci mája, budú musieť zrušiť.„Realizovať festival podobného charakteru, bohužiaľ, nie je v našich silách bez finančnej pomoci štátu. Projekt každoročne podávame na posúdenie a o jeho význame a kvalite svedčí fakt, že bol doteraz zakaždým Fondom na podporu umenia schválený. Od zverejnenia prvého termínu na schvaľovanie projektov trpezlivo čakáme už niekoľko mesiacov. Doteraz sme nedostali rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na výzvy týkajúce sa tradičnej kultúry a folklorizmu, a najbližšie plánované (!) zasadnutie rady je až 16. mája, čo je pre nás pochopiteľne neskoro. Nám tak neostáva iné, ako s ľútosťou oznámiť partnerom, lektorom, divákom, ale predovšetkým súborom, ktoré sa mali na festivale zúčastniť, že FDFS sa tento rok konať nebude...,“ uviedlo stredisko. Na festivale sa pritom len minulý rok zúčastnilo vyše 300 detí. Fond na podporu umenia 24. marca avizoval oneskorenie rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov. Dôvodom bolo, že nebolo možné zostaviť odbornú komisiu v programoch Tradičná kultúra a folklorizmus, Medzinárodné mobility - tradičná kultúra a kutúrno-osvetová činnosť, a tiež Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl a Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl. Fond avizoval, že zverejnenie rozhodnutia je po novom naplánované na 16. mája.Príspevok strediska zdieľala i satirická stránka Zomri. Na to zareagovala slovenská šperkárka Petra Tóth, ktorá organizátorom festivalu ponúkla pomoc a finančnú záštitu nad festivalom. Následne poslanec Národnej koalície Roman Malatinec ohlásil na tlačovej besede, že festivalu pomôže národná lotériová spoločnosť.„Vyšli sme s iniciatívou, v spolupráci s predsedom Národnej koalície Rudolfom Huliakom (minister cestovného ruchu a športu), že tomuto festivalu pomôžeme cez TIPOS. Vieme im pomôcť sumou 15-tisíc eur,“ dodal a zdôraznil dlhoročnú tradíciu festivalu. Rovnako prízvukoval, že ide o výnimočnú situáciu, nebude to pravidlom.„Tak… práve sme sa dozvedeli z tlačovky, že bola verejne ponúknutá čiastka, ktorá zrejme vie pokryť náklady na zorganizovanie 18. ročníka Festivalu detských folklórnych súborov, a tým pádom je pre nás táto téma uzavretá a vyriešená. Veríme, že deti, rodičia, rodinní príslušníci a vedúci súborov zabudnú na túto trpkú skúsenosť a užijú si festival naplno,“ napísala následne na sociálnej sieti Tóth a dodala, že im neprináleží „biť sa“ s národnou lotériovou spoločnosťou.„Z morálneho hľadiska sa so stávkovými spoločnosťami celkovo náš ateliér nemá v úmysle spájať,“ dodala.