Fico: Na samite sme dosiahli brutálne víťazstvo, tieto výdavky sa nebudú rátať do deficitu – VIDEO

Európske fondy aj na nemocnice a cesty

Samit bol podľa Fica pokojnejší než obvykle

7.3.2025 (SITA.sk) - Na samite Európskej rady sa podarili dohodnúť „brutálne“ veci týkajúce sa zvyšovania obranyschopnosti Európy. Konštatoval to slovenský premiér Robert Fico „Po prvé, ak sa budeme baviť o výdavkoch na obranu, tak tie sa nebudú započítavať do Paktu rastu a stability. Veď to je brutálne víťazstvo. Jednoducho my môžeme na projekty duálneho určenia, ako sú nemocnice, cesty a podobne navýšiť u ministra obrany výdavky, a nebude sa nám to zarátavať do prísnych kritérií Paktu rastu a stability. Brutálna vec,“ zdôraznil Fico.Dôležitá je podľa premiéra aj dohodnutá flexibilita, pokiaľ ide o využívanie európskych fondov. „Veľa krajín má problém s čerpaním európskych fondov. Tak ak niekto povie, že ich môžete používať na projekty duálneho určenia, prečo by sme si nepostavili nemocnicu za kohézne peniaze. S radosťou. Brutálny úspech,“ konštatoval Fico. Európska únia sa podľa slovenského premiéra naďalej bojí mierového prímeria na Ukrajine. „Nezdieľam tento názor. Európska únia má na to argumenty, že prímerie Ruskej federácie umožní nadýchnuť sa a znovu získať nejaké výhody pokiaľ ide o zbrojenie a podobné veci. Mňa trápi to, že odkladanie prímeria spôsobuje ďalšie a ďalšie straty na ľudských životoch,“ doplnil Fico.Podľa neho, najzávažnejšia diskusia na samite bola o tom, ako by mohli vyzerať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu v prípade, že sa ich nebudú zúčastňovať Spojené štáty. „Najhorší variant je, s ktorým ja nechcem mať nič spoločné, že by Európska únia živila ukrajinskú armádu, ako bezpečnostnú záruku,“ povedal Fico, ktorý samit Európskej rady zhodnotil ako kľudnejší a racionálnejší, ako býva obvykle.