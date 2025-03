Športovci Špeciálnych olympiád zložili sľub v Prezidentskom paláci, Pellegrini im poprial veľa úspechov

Vrchol dlhoročného snaženia

7.3.2025 (SITA.sk) - Športovci Špeciálnych olympiád v piatok po prvýkrát zložili sľub v Prezidentskom paláci. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR a priblížila, že Slovensko budú reprezentovať na Zimných svetových hrách Špeciálnych olympiád Turín 2025.Z rúk prezidenta Petra Pellegriniho si dekréty prevzalo približne 50 členov slovenskej výpravy. Prezident zdôraznil, že svojím sľubom vyjadrili odhodlanie vložiť všetko do športového zápolenia a dôstojne reprezentovať Slovensko.„Olympijská súťaž, ktorú máte pred sebou, predstavuje vrchol vášho dlhoročného snaženia a prípravy, stála vás veľa času, síl a veľa odriekania,“ povedal Pellegrini športovcom. Súčasne podotkol, že nie každý môže byť na stupni víťazov, k čomu je potrebného aj trocha športového šťastia.„Víťazmi ste však už v tejto chvíli,“ zdôraznil prezident, podľa ktorého je šport cestou k tomu, aby sa športovci mohli začleniť do spoločnosti a odmenou je samostatnosť, disciplína, sebadôvera a úspešné zvládanie všetkých povinností a starostí každodenného života. Prezident slovenskej výprave na záver zaželal veľa úspechov a zážitkov.Zimné svetové hry Špeciálnych olympiád sa uskutočnia od 8. do 15. marca v talianskom Turíne a jeho okolí. Stretne sa na nich 1 500 športovcov z celého sveta.Bojovať o medaily bude aj 26 reprezentantov zo Slovenska, a to v disciplínach zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, short track, snowboarding, snežnice a tanečný šport.