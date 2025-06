Fico navštívil Šimkovičovú. Ministerka nemá robiť to, čo si želajú povaľači v kaviarňach, vyhlásil – VIDEO

Fico tvrdí, že tempo plnenia úloh je vysoké

13.6.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) pracovne navštívil Ministerstvo kultúry (MK) SR , ktoré je podľa neho najväčšmi atakované zo strany opozície , médií i mimoriadnych organizácií. Ako ďalej uviedol na spoločnej tlačovej besede s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS ), o to viac si myslí, že MK SR potrebuje podporu zo strany najvyšších ústavných činiteľov a svojou prítomnosťou chcel ministerke túto podporu vyjadriť.Šéfka rezortu kultúry podľa neho robí to, čo má napísané v programovom vyhlásení vlády a dôsledne to napĺňa. „To je úloha ministra. Ministerka nemá robiť to, čo si želajú povaľači v kaviarňach alebo mimovládne organizácie . Ministerka musí robiť to, čo bolo schválené v základnom dokumente vlády,“ prízvukoval Fico.Monitor na úrade vlády podľa Ficových slov ukazuje, že ministerstvo kultúry je na 50 percentách plnenia tohto programu vlády. Skonštatoval, že tempo plnenia úloh je podobne ako aj na iných ministerstvách vyššie, než sa očakávalo. „Pani ministerka si uvedomuje, že prakticky všetko, čo urobila pri plnení programového vyhlásenia vlády, vyvolalo veľké emócie,“ poznamenal Fico.Dodal, že MK SR zrealizovalo 23 opatrení či legislatívnych zmien. Spomenul i zrušenie Rozhlasu a televízie Slovenska a jeho nahradenie Slovenskou televíziou a rozhlasom, zdôraznil, že zmena prebehla zákonným spôsobom. „Verím, že STVR sa stane, a už aj je v tomto okamihu, verejnoprávnou inštitúciou. Bude ešte treba dokončiť niektoré rozhodnutia,“ vyjadril sa premiér.Avizoval tiež, že pre novinárov zavádzajú dresscode na Úrade vlády SR. V súvislosti s novinármi tiež uviedol, že s ministerkou chce hovoriť o novinárskej samospráve. Hovoril napríklad o profesných komorách, ktoré disciplinárne zodpovedajú za ľudí tejto profesie a pripravujú ich. Spytoval sa novinárov, kto ich pripravuje, ak za sebou nemajú štúdium žurnalistiky.„Čo viete o zodpovednosti? Veď novinár s perom v ruke, s mikrofónom a kamerou môže urobiť väčšiu škodu ako lekár, pokiaľ ide o dobré meno a dôstojnosť,“ vyjadril sa s tým, že chcú diskutovať o tom, že by novinári museli byť povinne súčasťou komory, ktorá bude mať vnútornú samosprávu a bude vzdelávať novinárov, ktorí nevyštudovali žurnalistiku, prípadne bude proti nim disciplinárne postupovať v prípade zlyhania.Premiér spomínal aj zmeny vo Fonde na podporu umenia či pasportizáciu umeleckých diel, ktorá sa deje prvýkrát v histórii Slovenska. Fico sa vyjadril aj k prevozu busty z Cecilie Gonzagy, ktorej autorstvo sa pripisuje renesančnému umelcovi Donatellovi. Zdôraznil, že bustu odviezli z múzea, ktoré patrí pod štát.„Nemôžete všetko, čo ministerka urobí, hneď oblievať špinou,“ dodal s tým, že nechápe, prečo bola takáto hystéria. Fico ocenil aj obnovu pamiatok prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom, a tiež zápis Školy remesiel ÚĽUV do zoznamu UNESCO. Ministerstvo tiež splnilo cieľ digitalizovať kultúrne dedičstvo. Predseda vlády tiež vyzdvihol zmenu zákona, ktorá zvýšila príspevok pre cirkvi.V rámci novinárskych otázok sa médiá opakovane pýtali na bustu z Levoče. Ministerka tak ako v minulosti zdôraznila, že busta je na bezpečnom mieste. Dodala, že na miesto by mal prísť kunsthistorik a bude bustu ohodnocovať. Ohodnotenie busty je podľa jej slov náročným procesom, ale pripravujú ho.„Postaráme sa o to, aby busta nebola v pivnici, v nejakom zamknutom trezore, ale na očiach verejnosti, či už slovenskej alebo zahraničných turistov,“ uviedla. Opakovane tiež prízvukovala, že zákon v súvislosti s premiestnením a prevozom busty neporušili.„Výklad zákona jasne hovorí, že sme nič neporušili,“ dodala. Uviedla, že budú robiť všetko pre to, aby sa busta vrátila na pôvodné miesto, no bude to záležať aj od toho, ako bude vyčíslená jej hodnota, a na to nadväzujúce bezpečnostné opatrenia.Ministerka sa venovala aj výzvam, ktoré stoja pred jej rezortom. „Nachádzame sa v období, ktoré si vyžaduje mimoriadnu odvahu. To som ani netušila, keď som na tento rezort vstupovala, že práve odvaha bude to najdôležitejšie, čo budete potrebovať, aby ste mohli tento rezort spravovať,“ dodala s tým, že potrebná je aj vízia a úprimný záujem meniť veci k lepšiemu. Dodala, že by sa chceli venovať viacerým kľúčovým oblastiam, ktoré by chceli naplniť a rozvíjať.Jednou z nich je aj obnova dôvery vo verejnoprávne médiá, ale tiež spravodlivé a transparentné fondy. „Aby boli fondy pre všetkých ľudí, ktorým sa doteraz nedostalo toho šťastia, aby mohli z týchto fondom napĺňať nejaké svoje ambície v rámci kultúry,“ vyjadrila sa Šimkovičová a pripomenula legislatívne zmeny, ktoré v tejto oblasti dosiaľ vykonali, ako aj zvýšenie prostriedkov pre ne.Ministerka spomenula aj jazykovú kultúru, vyzdvihla ju ako jeden z pilierov identity a pripomenula prípravu novely jazykového zákona, ktorou by chceli docieliť používanie spisovnej slovenčiny v médiách, verejnej správe či pri komunikácii štátu s občanmi. Pripomenula tiež zámer svojho rezortu vybudovať centrálne depozitáre, o ktorých ministerstvo nedávno informovalo.Za výzvu označila aj rekonštrukciu pamiatok, v tomto smere menovala napríklad Spišský hrad či Krásnu Hôrku. „Kultúru nemôžeme považovať len za nejaký prívesok štátu,“ akcentovala ministerka. „Kultúra je priestor, kde sa tvorí naša identita. A pokiaľ stratíme našu identitu, tak sme zmizli,“ uzavrela.