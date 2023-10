Fico nebude hlasovať za žiadne sankcie proti Rusku, pokiaľ nebudú na stole analýzy dopadov na Slovensko

26.10.2023 (SITA.sk) - Predseda čerstvo vymenovanej vlády Robert Fico Smer-SD ) zdôraznil, že nebude hlasovať za žiadne sankcie proti Rusku , pokiaľ nebudú na stole analýzy dopadov na Slovensko. Uviedol to na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Ten sa uskutočnil pred odchodom premiéra na dvojdňový samit Európskej únie (EÚ) v Bruseli.Dodal, že návrh na ďalšie sankcie by mali ponúknuť baltské štáty. „Ak majú byť sankcie také, že nás budú poškodzovať, tak nevidím žiaden dôvod podporovať čo i len odkaz," povedal Fico. Zároveň bude žiadať o doplnok takejto analýzy.Fico členov výboru informoval, že osobitná pozornosť samitu sa bude sústrediť na pomoc Ukrajine. Zdôraznil, že stále nie je zhoda členských krajín na tom, či má alebo nemá začať rokovať predstaviteľ EÚ s ukrajinskou stranou o bezpečnostných zárukách pre nášho východného suseda.Fico uviedol, že pokiaľ bude táto téma na stole, bude podporovať myšlienku, že EÚ by mala byť jedným z hlavných tvorcov plánu pre Ukrajinu.