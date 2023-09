Fico nemá dostatok chochmesu na zrušenie potvrdení o zotrvaní pre migrantov, tvrdí Kollár

Migrantov vracajú na Slovensko

Poslanci nepodporili otvorenie schôdze

11.9.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico nemá toľko chochmesu, aby prišiel do národnej rady zrušiť potrebu vydávania potvrdení migrantom o zotrvaní na našom území.Ako ďalej uviedol na tlačovej besede predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) po neúspešnom otvorení mimoriadnej schôdze, predseda Smeru-SD súčasné opatrenia zaviedol ešte v roku 2018.„Každý emigrant dostane papier, že môže zotrvať na území SR. A keď ho chytia kdekoľvek inde ako v Poľsku alebo Českej republike, tak ho okamžite vrátia na územie Slovenska," uviedol Kollár.Podľa predsedu parlamentu sme opäť svedkami toho, že niektorí politici konajú a iní len rozprávajú. „Nenechajte sa okašľať, oblbnúť tými politickými stranami, ktoré sa bijú do pŕs, že sú proti migrácii," upozornil.Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k zrušeniu potreby vydávania potvrdení o zotrvaní na našom území migrantom nebude, poslanci nepodporili otvorenie schôdze.Cieľom návrhu, ktorý schválila vláda v stredu 6. septembra, bolo znížiť počet nelegálnych migrantov a okamžite obnoviť možnosť administratívneho vyhostenia týchto osôb.Policajti by v prípade schválenia návrhu nevydávali doklad o zotrvaní na území Slovenskej republiky každému nelegálnemu cudzincovi, ktorého nie je možné vyhostiť, najmä nie cudzincovi, ktorý migruje cez naše územie do iného štátu.