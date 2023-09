Rusko vedie so západom rozhovory o výmene väzňov, v zozname sa objavil aj Gershkovich či Navaľnyj

Výmena sa týka aj Američanov

Biden chce priviesť Gershkovicha

Vraha údajne nemožno vymeniť

11.9.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty a Ruská federácia vedú rozhovory o výmene väznených ruských špiónov za cudzincov zadržiavaných Kremľom. Medzi spomenutými menami sa pritom objavil aj ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj , zatiaľ čo Rusko chce návrat odsúdeného vraha Vadima Krasikova . Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na denník The Wall Street Journal (WSJ).Západní predstavitelia podľa WSJ uviedli, že Moskva otvára otázku výmeny Krasikova od roku 2021, keď ruského vraha v Nemecku odsúdili na doživotie za vraždu bývalého čečenského veliteľa Zelimchana Changošviliho Medzi menami, ktoré sa spomínajú v rámci výmeny, sú aj americkí občania - Paul Whelan, ktorého Rusko odsúdilo za špionáž, a novinár denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich , ktorý je od marca v Moskve vo vyšetrovacej väzbe na základe rovnakých obvinení.Podľa nemenovaného vysokého západného predstaviteľa zapojeného do rokovaní o výmene s Ruskom, má Putin záujem len o výmenu Krasikova.„Predstavitelia viacerých krajín uviedli, že multilaterálna dohoda o výmene ruských väzňov v západných krajinách za západných občanov zadržiavaných v Rusku, ako aj za uväznených disidentov, ako je Alexej Navaľnyj, je možná,“ konštatuje WSJ.Denník pritom pripomína, že americký prezident Joe Biden v júli povedal, že rokovania s Kremľom o výmene ruských väzňov s cieľom priviesť domov Gershkovicha myslí vážne, neposkytol však žiadne podrobnosti.Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pritom ešte v apríli upozornil, že Rusko zváži možnosť výmeny až po vynesení rozsudku v Gershkovichovom prípade.Berlín zatiaľ neuviedol, či zvažuje možnosť výmeny Krasikova. V Nemecku by však vraj takýto plán mohol naraziť na problémy, keďže vládni právnici vydali minulý rok stanovisko, podľa ktorého odsúdeného vraha nemožno vymeniť.Akékoľvek rozhovory týkajúce sa Krasikova by pritom vzhľadom na závažnosť jeho zločinu podľa západných predstaviteľov boli citlivé a nepredvídateľné. Nemecký súd okrem iného konštatoval, že Changošviliho vraždu si objednalo Rusko.