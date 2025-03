Fico nemá pocit, že by sa v koalícii trápil. Vláda funguje dobre a od predčasných volieb sme ďaleko

Smer prevzal ministerstvá

Fica to už nebaví

Voľba predsedu nie je rozhodujúca

8.3.2025 (SITA.sk) - Buď sa na pozíciu ministra investícií dostane niekto z poslancov, ktorí odišli z Hlasu , alebo títo poslanci dajú nejakého nominanta, ktorý má potrebnú kvalifikáciu, vyjadril sa premiér Robert Fico k obsadeniu predmetnej pozície. Konkrétne meno nepovedal.Ako ďalej uviedol v relácii STVR Sobotné dialógy, zmenu pomerov, ku ktorým došlo po tom, ako Slovenská národná strana (SNS) a strana Hlas-SD prišli o niekoľko poslancov, chce využiť na stabilizovanie koaličnej väčšiny. Premiér to uviedol v súvislosti s tým, že strana Smer-SD po zmene pomerov v parlamente prevzala od svojich koaličných partnerov po jednom ministerstve vo vláde.Od národniarov prevzala dodatkom ku koaličnej zmluve ministerstvo cestovného ruchu a športu a od Hlasu rezort investícií. Novým ministrom cestovného ruchu a športu sa následne stal predseda Národnej koalície Rudolf Huliak , ktorý na jeseň spolu s ďalšími dvomi poslancami tejto strany opustili poslanecký klub SNS, na kandidátke ktorej sa dostali do parlamentu.Z Hlasu sa koncom roka odčlenila skupinka poslancov na čele so Samuelom Migaľom . Jeho aj Radomíra Šalitroša strana v januári 2025 vylúčila zo svojich radov, zakrátko ďalší „rebel" Roman Malatinec prešiel k huliakovcom. Medzi „rebelmi" je aj Ján Ferenčák , ktorý je stále členom Hlasu i jeho poslaneckého klubu. Premiér opakovane zdôraznil, že jeho strana nechce profitovať na kríze, ktorá vznikla u jeho koaličných partnerov.„Ani ma to už nebaví," poznamenal Fico v Sobotných dialógoch v súvislosti s rokovaniami s nespokojnými poslancami vládnej koalície. Zdôraznil, že mu záleží na stabilite vlády a schvaľovaní zákonov. To, že rokuje s koaličnými rebelmi považuje za niečo, čo nazval ako prácu naviac, pomimo jeho povinností zaistiť fungovanie vlády a plnenie jej programového vyhlásenia.„Ja nemám pocit, že sa vo vládnej koalícii trápim," podotkol v odpovedi na otázku, čo by sa muselo stať, aby uznal, že budú lepšie predčasné voľby, než trápenie sa vo vládnej koalícii. Vláda podľa neho funguje dobre.„V tomto okamihu som od predčasných volieb tak ďaleko, ako je to potrebné," dodal. Poznamenal, že s touto možnosťou stále počíta, no v súčasnosti je podľa neho pravdepodobnosť ich konania veľmi nízka.Téma voľby predsedu parlamentu by podľa neho mohla byť na marcovej schôdzi parlamentu. Podotkol, že on, na rozdiel od Hlasu, nepovažuje voľbu predsedu parlamentu za rozhodujúcu. Riziko pri voľbe je podľa jeho názoru stále privysoké.„Nie celkom rozumiem riziku, ktoré chce podstúpiť kandidát Hlasu na post predsedu parlamentu Richard Raši ," dodal. Poznamenal ale, že ak sa toto riziko kandidát rozhodne podstúpiť, Fico mu garantuje hlasy poslancov Smeru.Pozícia predsedu parlamentu je neobsadená od minuloročnej jari, keď bol vtedajší predseda Peter Pellegrini (vtedy predseda Hlasu) zvolený za prezidenta. Podľa koaličnej zmluvy daná pozícia prináleží Hlasu, v minulosti o ňu opakovane prejavil záujem predseda SNS Andrej Danko