Fico nemal na tlačovke rúško. Tak ma nahláste na políciu a dajte mi putá, reagoval

Protifašistický a ľavicový

Nie je ako Mečiar či Dzurinda

Problémy s tlakom

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) musí byť podstatne silnejšia, ako si mnohí mysleli, pretože musí reagovať na sociálne témy a oblasť demokracie a právneho štátu. Nepotrebuje nejakých „teoretikov a slniečkarov“.Na utorkovej tlačovej besede to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odmietol povedať, či je Peter Pellegrini, ktorý ho chce vymeniť v kresle predsedu, takým slniečkarom.Fico povedal, že nie je politikom, ktorý stranu založí a aj zničí. Zdôraznil, že Smer-SD musí zostať „protifašistický, proeurópsky a ľavicový“.Fico tvrdil, že je za zmeny v strane, pretože nie je mediálnou bublinou. „Je budovaný 21 rokov. Mne veľmi záleží na tom, aby prišli opatrenia, ktoré zo Smeru-SD urobia silnejšiu politickú stranu. Vtedy má význam o týchto zmenách hovoriť,“ priblížil Fico a pokračoval, že sám je pripravený „zmeniť vzorec svojho správania sa“ ako politika.Ako ďalej povedal, nemá chuť chodiť do televízií sa v nedeľu s niekým hádať. Svoju úlohu vidí v strane, lebo má tridsaťročné skúsenosti a tie chce využiť. Keby podľa neho nedošlo k zneužitiu vraždy novinára a jeho priateľky, tak by bol premiérom dvanásť rokov.Odmietol, že by skončil ako bývalý predseda Ľudovej strany - Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS-ĽS ) Vladimír Mečiar alebo ako predseda Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ-DS) Mikuláš Dzurinda.„Mňa s Mečiarom, ani s Dzurindom neporovnávajte,“ poznamenal s tým, že nie je politik, ktorý si stranu založí a aj zničí. Povedal tiež, že mal nevídanú politickú kariéru a takú majú podľa neho aj Peter Pellegrini či Richard Raši. Zároveň im nepriamo odkázal, že by niekto nemal pretláčať svoje osobné ambície.O skorší termín snemu Smeru-SD sa chce usilovať podpredseda strany Peter Pellegrini. Fico však odmietol povedať, či sa uskutoční.Rovnako nechcel povedať, či by prijal funkciu čestného predsedu strany. Špekulovať nechcel ani o svojom zdravotnom stave a či by mal podstúpiť ďalšiu operáciu, ako naposledy v roku 2016.Priznal len, že v rodine majú problémy s krvným tlakom, čo ho prenasleduje 15 rokov. Naopak, poukázal na to, že je v dobrej kondícii. „Dnes ráno som vesloval 18 kilometrov,“ podotkol.Fico nemal na tlačovej konferencií v centrále strany nasadené rúško. Nevidel v tom problém. Poukázal na to, že je od novinárov vzdialený dva metre. „Tak ma nahláste na políciu a dajte mi putá,“ dodal.