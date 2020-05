Opatrenia vlády pri riešení dopadov koronakrízy sú nedostatočné, kritizujú podnikatelia

Pomoc od štátu neprišla

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za nedostatočnú. Ako ďalej vyplýva z prieskumu od organizácií zastupujúcich uvedených podnikateľov, najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia podniky z odvetvia stravovania (76,1%), ubytovania (69,2 %) a umenia, zábavy a rekreácie (63,9%), kam patria napríklad športové činnosti či realizácia eventov. Naopak, najpozitívnejšie spoločnosti v stavebníctve.„Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ, aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú,“ konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.Štatistiky o miere využívania záchranných opatrení sú podľa viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu Jána Pálenčára alarmujúco nízke.Respondenti, ktorí žiadali o niektorú z foriem pomoci, pokladajú za najväčší problém zložitosť podporných opatrení a problematickú orientáciu v nich (22,9 %), ako aj nejednoznačné informácie (16,9 %), ktoré sa navyše menia.Najčastejším dôvodom, prečo firmy o podporu nežiadali je, že nespĺňajú požadované kritériá. Medzi ďalšie patrí nízka výška podpory v porovnaní s administratívou a potenciálnymi kontrolami či sankciami, ktoré podnikateľom hrozia a neprehľadné a nejasné podmienky.„Až 40 % opýtaných podnikateľov a živnostníkov, ktorým situácia počas koronavírusu spôsobila problémy, nespĺňa požadované podmienky podpory. A približne tretina označuje čerpanie za administratívne náročné voči výške samotnej podpory. Táto spätná väzba nám ukazuje, ako komplikované podmienky a príliš špecifické kritériá spôsobujú, že pre mnohých príde pomoc až príliš neskoro alebo vôbec. Od začiatku krízy poukazujeme na potrebu plošných a jednoducho čerpateľných dotácii,” uviedol riaditeľ Wilio.sk František Duračinský.Ak sa má situácia zlepšiť, podnikatelia by podľa prieskumu uvítali zmiernenie podmienok (23,5 %), zjednodušenie žiadostí (18,1 %) a zlepšenie informovanosti (15,2 %).Zároveň by im pomohlo zníženie odvodov alebo predĺženie ich čiastočného odpustenia (22,4 %), zníženie administratívnej záťaže (12,3 %) a zvýšenie dostupnosti bezúročných a nízko úročených úverov (12 %).„Zo súčasných opatrení živnostníci najviac oceňujú odpustenie odvodov a navrhujú rozšírenie tohto opatrenia na ďalšie mesiace,“ doplnil Pálenčár.Okrem kompenzácie škôd spôsobených zatvorením prevádzok je v tejto dobe podľa Solíka obzvlášť potrebná flexibilita a minimum byrokratických prekážok.Zároveň firmy potrebujú aspoň základnú stabilitu a predvídateľnosť podmienok na podnikanie."Ak sa zmeny ohlasujú zo dňa na deň, nedokážu plánovať a nepomáhame ich prežitiu ani zachovaniu zamestnanosti,“ poukazuje.Je tiež podľa neho najvyšší čas na diskusiu o opatreniach, ktoré pomôžu ekonomike po kríze nadýchnuť sa.Prieskum realizovalo Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency v spolupráci s Wilio.sk a Podnikajte.sk.Cieľom bolo zistiť názory a skúsenosti živnostníkov, malých a stredných podnikateľov s využívaním podporných opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy a zároveň získať informácie na potrebné zmeny.Do prieskumu sa zapojilo 1 043 respondentov, ktorí reprezentovali malé a stredné podniky. Zber dát prebiehal od 15. do 22. mája 2020.