Fico nevidí dôvod na odvolanie Tomanovej z funkcie, argumenty opozície sú výsmechom

Tomanová zákony neporušuje

Odvolacích hlasov musí byť viac ako volebných

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na utorkovej tlačovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Poslanci parlamentu v utorok 14. júla totiž odsúhlasili, že prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona upravujúcu možnosti, za akých je možné odvolať komisára pre deti z funkcie.„Je mi ľúto, že pani Tomanovú molestujú poslanci vládnej koalície, ktorí ani nevedia, o čom jej práca je. Zdôrazňujem, že pani komisárka robí všetko, čo má, a to v litere zákona a dáva do toho aj lásku a srdce, lebo viem, ako rada má deti," priblížil Fico.Považuje za výsmech, aké dôvody uviedlo ministerstvo práce na odvolanie komisárky z funkcie. „Navyše to prijímajú v skrátenom legislatívnom konaní. Je to hanebné, hnusné a odporné voči človeku, ktorý celý svoj život dáva práci s deťmi. V Smere odmietame takéto hanebné správanie a lynč na jej osobu," ozrejmil bývalý premiér.Poslanec NR SR Dušan Jarjabek (Smer-SD) doplnil, že Tomanová neporušila žiaden zákon a svoju prácu si vykonáva zodpovedne a čestne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje vo vládnej novele zákona doplnenie dôvodov, pre ktoré je možné na návrh príslušného výboru NR SR odvolať komisára pre deti z funkcie.Aktuálna právna úprava totiž podľa rezortu nemá dostatočný mechanizmus. Ako dôvod na odvolanie komisára predkladateľ navrhuje porušenie zákona o komisároch alebo súvisiacich právnych predpisov, respektíve nespôsobilosť vykonávať funkciu nezávisle.„V záujme dodržania Parížskych princípov, teda zabezpečenia miery nezávislosti potrebnej na výkon funkcie, sa tiež navrhuje, aby počet hlasov potrebný na odvolanie komisára z funkcie bol vyšší ako počet hlasov potrebných na jeho voľbu," odôvodnilo ministerstvo práce.