BrandZ: Huawei v rebríčku Top 50 najhodnotnejších značiek sveta

14.7.2020 (Webnoviny.sk) -S hodnotou značky 29,4 miliárd dolárov (takmer 26 miliárd Eur) a medziročným rastom na úrovni 9% sa technologický koncern Huawei umiestnil aj v rebríčku Top 20 najhodnotnejších technologických značiek. V skupine Top 50 je zároveň už piaty rok. Celkovo si svetové značky v porovnaní s minulým rokom polepšili takmer o 5,9 %, a to aj napriek globálnej pandémii koronavírusu. Súhrnná hodnota všetkých spoločností zaradených do analýzy BrandZ dosahuje 5 biliónov dolárov (4,4 biliónov Eur)."Neustále inovácie sú hnacím motorom nášho úspechu. Len vďaka inováciám a prelomovým riešeniam poskytovaným partnerom a zákazníkom sa Huawei tento rok posunul o 2 miesta nahor," hovorí Tomáš Kolder, PR manažér podnikovej divízie Huawei. Minulý rok sa pre spoločnosť Huawei niesol práve v znamení diverzifikácie a inovácií. Predstavených bolo niekoľko revolučných noviniek, vrátane skladacieho smartfónu Huawei Mate X 5G, tabletu Huawei MatePad Pro 5G alebo distribučnej platformy AppGallery.Nezaostáva ani divízia telekomunikačných riešení. Huawei je v súčasnosti jedným z popredných svetových lídrov vo vývoji a zavádzaní 5G sietí. Na konte má 91 komerčných zmlúv na 5G a exportoval 600-tisíc základňových staníc Massive Mimo Active. V rámci agendy AI Life Strategy chce spoločnosť prinášať svojim partnerom a zákazníkom riešenia fungujúcich na moderných technológiých, akými sú umelá inteligencia, cloud alebo siete piatej generácie. 5G sieť od Huawei už dokonca funguje aj na najvyššej hore sveta, Mount Evereste.Už pätnásty rok po sebe sú najsilnejším sektorom technológie. Tento rok obsadili firmy z toho odvetvia v rebríčku Top 100 až 37 pozícií. V posledných rokoch do popredia vstupujú okrem amerických firiem aj čínske podniky. Medzi nimi je napríklad internetový gigant Alibaba alebo sociálna sieť TikTok.Celú štúdiu BrandZ 2020 nájdete tu. Informačný servis