Fico: Neviem, či ešte má význam niekoho nominovať na podpredsedu NR SR

Na archívnej snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. novembra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico nevie, či má význam ešte niekoho nominovať na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Reagoval tak na odchod Martina Glváča (Smer-SD) z tejto funkcie.Fico povedal, že poslancov čaká takmer na sto percent posledná schôdza pléna, ktorá bude podľa neho náročná, bude sa prelínať s obdobím odovzdávania kandidačných listín do parlamentných volieb. Nemyslí si preto, že nominácia nového podpredsedu je téma, ktorá by ich v tomto okamihu nejako špeciálne zaujímala.povedal novinárom na pondelkovej tlačovej konferencii.Glváč minulý týždeň oznámil, že končí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Tvrdí, že tak urobil preto, lebo mu záleží na tom, aby strana Smer-SD v budúcoročných voľbách zvíťazila. Spravil tak niekoľko dní po tom, ako zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič komunikáciu cez aplikáciu Viber medzi Glváčom a Marianom K., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Z komunikácie má vyplývať, že Glváč mal vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie. Trval na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012 a poprel aj tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis.