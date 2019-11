Podpora OZE v praxi končí na úrovni distribučných spoločností

Veterné turbíny, ilustračné foto Foto: TASR/SINC Foto: TASR/SINC

Bratislava 11. novembra (TASR) – Lokálne obnoviteľné zdroje energie (OZE), ktoré si ich majitelia vybudovali pre vlastnú potrebu, nemôžu pripojiť do siete bez platby za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) a bez zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a OZE (SAPI) ide o porušenie platnej legislatívy, ktoré okrem iného zhoršuje podmienky pre splnenie záväzku Slovenska zvýšiť do roku 2020 podiel OZE na 14 %.Inštitút lokálnych zdrojov zaviedla novela zákona o podpore OZE platná od začiatku roka. Ide o malé elektrárne, ktoré môžu podľa zákona do siete poslať maximálne 10 % svojho výkonu a firmy si ich budujú najmä pre svoju potrebu.uviedla SAPI.Uzatváranie takýchto zmlúv je podľa názoru SAPI v rozpore so zákonom a navyše aj komplikuje a spomaľuje celý proces pripájania. Podľa riaditeľa asociácie Jána Karabu majú lokálne zdroje rovnako administratívne náročný proces pripájania, aký je pri ostatných veľkých zdrojoch.uviedol Karaba.SAPI sa nepáči ani nízka kapacita výkonu nových obnoviteľných zdrojov, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo pre ich pripojenie do sústavy.uviedla SAPI. Rast inštalovaného výkonu OZE je podľa odborníkov obmedzený kapacitou prenosovej siete. To by sa malo zmeniť po ukončení výstavby nových prepojení elektrickej prenosovej sústavy s Maďarskom.SAPI požiadalo všetky tri distribučné spoločnosti o nápravu procesu pripojovania lokálnych zdrojov. Na list už zareagovala Západoslovenská distribučná, podľa ktorej môže lokálny zdroj za určitých podmienok dodávať energiu do distribučnej sústavy, čím sa stáva účastníkom trhu s elektrinou, rovnako ako ostatní výrobcovia. Za týchto okolností potrebuje na dodávanie do sústavy podľa ZSD danú zmluvu.dodal Karaba.