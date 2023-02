Fico nevzdáva boj o nový termín predčasných volieb, smeráci napísali list prezidentke Čaputovej (video)

aktualizované 28. februára 11:27



V hre aj mimoriadna schôdza

Hlas-SD by na stretnutie prišiel

28.2.2023 (SITA.sk) -Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa v otvorenom liste obrátila na prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby zvolala stretnutie predsedov parlamentných politických strán a spoločne rokovali o zmene termínu predčasných parlamentných volieb zo septembra na jún alebo 1. júl.„Pokiaľ budú niektoré politické strany naďalej trvať na podmienke vymenovania úradníckej vlády, mám ako predseda politickej strany za stranu Smer-SD poverenie rokovať o vyslovení dôvery a podpory takejto úradníckej vláde," citoval predseda Smer-SD Robert Fico stanovisko v liste na utorňajšej tlačovej besede.Dodal, že si počkajú na vyjadrenie prezidentky Čaputovej a podľa toho sa rozhodnú, kedy podajú ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze . Fico zároveň uviedol, že pokiaľ nebude hlava štátu na list reagovať, pristúpia k návrhu na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze.Podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš na utorňajšej tlačovej besede povedal, že ak prezidentka Čaputová zvolá stretnutie predsedov parlamentných politických strán, ktorí by spoločne rokovali o zmene termínu predčasných parlamentných volieb zo septembra na jún alebo 1. júl, zástupcovia strany Hlasu sa na ňom zúčastnia.„Hlavnú zodpovednosť za to, že voľby do Národnej rady SR sa budú konať až 30. septembra, nesú vládni poslanci parlamentu, ale spoluzodpovedná je aj prezidentka Čaputová," myslí si Tomáš. Zároveň vyzval hlavu štátu, aby urobila maximum pre to, aby sa voľby konali v júni, prípadne 1. júla.