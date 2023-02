Šéfredaktori slovenských médií odmietli útoky na novinárov. Fico a Blaha burcujú svojich sympatizantov k vyhrážkam, tvrdia

Výhražné e-maily aj telefonáty

K stanovisku sa pripojili šéfredaktorka SME Beata Balogová, šefredaktor aktuality.sk Peter Bárdy, šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný, šéfredaktor Investigatívneho centra Jána Kuciaka Lukáš Diko, šéfredaktorka Nového Času Júlia Kováčová, šéfredaktor Pravda Ľubos Kamenistý, šéf spravodajstva Rádia Expres Peter Palovič, zástupca šéfa spravodajstva Rádia Express Braňo Závodský, riaditeľ spravodajstva a programu TV JOJ Roland Kubina, šéfredaktor Postoja Martin Hanus, šéfredaktor .týždeň Štefan Hríb, zastupujúca šéfredaktorka Euractiv Slovensko Lucia Yar, šéfeditorka Startitup Zuzana Janíková, šéfredaktor Korzár Jaroslav Vrábeľ, šéfredaktorka Plus Jeden Deň Ivana Mandáková, zastupujúci šéfredaktor Hospodárskych novín František Kvarda, šéfredaktorka Vasárnap Györgyi Liszka, šéfredaktorka TA3 Martina Balleková, riaditeľ digitálneho obsahu TA3 Adrián Potančok, šéfredaktor JOJ 24 Dárius Haraksin, šéfredaktor Napunk Zoltán Szalay, šéfredaktor Új Szó Csaba Nyerges, šéfredaktor The Slovak Spectator Peter Dlhopolec, šéfredaktor TASR Marián Kolár, riaditeľ spravodajstva a publicistiky televízie Markíza Henrich Krejča a šéfredaktor agentúry SITA Martin Dargaj.





28.2.2023 (SITA.sk) - Šéfredaktori slovenských médií odmietli útoky na novinárov. Stoja sa Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) i za moderátorkou Martou Jančkárovou , podľa nich neurobili nič zlé. Šéfredaktori dodali, že poniektorí politici robia z novinárov terče a podnecujú voči nim nenávisť, a to svojimi vyjadreniami, v ktorých ich označujú za zradcov a nepriateľov národa.„Ani piate výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nie je pre nich dostatočné memento," píše sa v stanovisku.Moderátorka Marta Jančkárová dostala výhražné e-maily i telefonáty po tom, ako odmietla účasť Ľuboša Blahu (Smer-SD) v diskusnej relácii. Blaha nebol do diskusie pozvaný.„Burcovaní Robertom Ficom a Blahom sa jej ich sympatizanti vyhrážajú likvidáciou za správne a legitímne rozhodnutie verejnoprávnej televízie," uviedli šéfredaktori.Doplnili, že novinári viacerých médií zažili podobné útoky, pri ktorých sympatizanti a trolovia prijali klamstvá a vyhrážky politikov ako povel. „Dnes je to povel na verbálny útok, zajtra možno znovu pre niekoho pohnútka na fyzickú likvidáciu," myslia si šéfredaktori.