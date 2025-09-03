Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. septembra 2025

Fico: Nikto mi nebude prikazovať, kam môžem a kam nemôžem cestovať – VIDEO


Tagy: Bieloruský prezident Čínsky prezident oficiálna návšteva predseda vlády SR Srbský prezident

Slovenský premiér Robert Fico všetkým oponentom odkázal, že ako predsedovi vlády suverénneho štátu mu nebude nikto prikazovať, kam môže a kam nemôže cestovať. V stredu ...



Zdieľať
67caf905b42ca296554596 1 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico všetkým oponentom odkázal, že ako predsedovi vlády suverénneho štátu mu nebude nikto prikazovať, kam môže a kam nemôže cestovať. V stredu hovoril Fico neformálne asi s desiatimi prezidentmi. „Buď som sa vracal k už absolvovaným cestám, alebo sme narýchlo postojačky dohadovali spoločné aktivity,“ uviedol Fico.

Hospodárska spolupráca


S bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom sa slovenský premiér zhodol na tom, že bude vhodné spoločné stretnutie, pretože výrazne sa podceňujú možnosti hospodárskej spolupráce.

„Oficiálne som dnes rokoval s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom, hlavou takmer stomiliónového štátu. Venovali sme sa príprave mojej oficiálnej návštevy Vietnamu. Nemáme žiadne otvorené politické otázky, preto sa môžeme sústrediť na vzájomne výhodnú spoluprácu,“ podotkol Fico.

Druhým oficiálnym stretnutím premiéra Fica bolo rokovanie so srbským prezidentom Alexandarom Vučičom. „Prešli sme celý rad tém, od obchodnej výmeny, cez výstavu Expo v Srbsku až po medzinárodnú situáciu v Bosne a Hercegovine a zasahovanie cudzích mocností do vnútroštátnej slovenskej a srbskej politiky. Teším sa, že náš osobný priateľský vzťah je na prospech spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom,“ dodal Fico.

Vo štvrtok sa slovenský premiér plánuje stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom a potom neskôr, tesne pred odletom na Slovensko, aj s viceprezidentom Číny Chan Čengom.

„Ako je už všeobecne známe, z Pekingu sa vo štvrtok presúvam priamo do Košíc, kde prídem v piatok nadránom, aby som sa mohol presunúť na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Je to a bude to pár mimoriadne zaujímavých a náročných dní,“ doplnil Fico.

Oslavy výročia ukončenia vojny


Oslavy 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a porážky fašizmu vyvrcholili v stredu v Pekingu vojenskou prehliadkou. „Niekto si ju mohol vykladať ako demonštráciu vojenskej sily Číny, treba ju však vnímať v kontexte vážnych vyjadrení čínskeho prezidenta Si Ťin-Pchinga. Čínsky prezident veľmi jasne naznačil, že svet stojí pred voľbou mieru alebo vojny a že Čína má vôľu zohrávať pri novom mierovom usporiadaní sveta rozhodujúcu úlohu. V každom prípade platí, že už ani najideologickejší odporcovia Číny nemôžu nevidieť všestranný rozmach, ktorý Čína dosiahla,“ konštatoval Fico.

Slovenský premiér opätovne vyjadril poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín chýbali pri takejto globálnej udalosti. „Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v 2. svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali, lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola EÚ,“ uzavrel Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Fico: Nikto mi nebude prikazovať, kam môžem a kam nemôžem cestovať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bieloruský prezident Čínsky prezident oficiálna návšteva predseda vlády SR Srbský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska komisia predložila návrh na prijatie dohôd Mercosuru a Mexika
<< predchádzajúci článok
V prípade vraždy v Matiašovciach je obvinený 60-ročný muž

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 