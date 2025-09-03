|
Európska komisia predložila návrh na prijatie dohôd Mercosuru a Mexika
Európska komisia predložila Rade návrhy dohody o partnerstve medzi EÚ a
3.9.2025 (SITA.sk) - Európska komisia predložila Rade návrhy dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom a modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom. Tieto prelomové dohody sú súčasťou stratégie EÚ diverzifikovať obchodné vzťahy a posilniť hospodárske a politické väzby s podobne zmýšľajúcimi partnermi na celom svete.
„Rozsiahla sieť dohôd o voľnom obchode EÚ, ktorá je najväčšou na svete, je kľúčová, aby sme si udržali hospodársky náskok. Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom a modernizovaná globálna dohoda medzi EÚ a Mexikom sú strategickými piliermi tohto úsilia. Umožnia prístup na nové trhy, posilnia globálnu konkurencieschopnosť spoločností EÚ a poskytnú rozhodujúcu výhodu prvého ťahu v dynamickom regióne Latinskej Ameriky,“ uviedol Maroš Šefčovič, komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť.
Partnerstvá vytvoria podľa EK vývozné príležitosti v hodnote niekoľkých miliárd eur, prispejú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti, podporia státisíce pracovných miest v Európe a podporia záujmy a hodnoty Únie. Posilnia tiež hodnotové reťazce a rozšíria zdroje kritických vstupov a surovín.
Dohody nadobudnú účinnosť po schválení Európskym parlamentom a členskými štátmi. Návrh Komisie obsahuje dva nástroje pre každú dohodu. Dočasné obchodné dohody a dohody na samostatnú ratifikáciu všetkými členskými štátmi. Platnosť dočasných dohôd uplynie, keď dohody ratifikované členskými štátmi nadobudnú platnosť.
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia predložila návrh na prijatie dohôd Mercosuru a Mexika © SITA Všetky práva vyhradené.
