Fico obdržal otvorený list od psychológov a psychiatrov. Mal by zmeniť správanie, prípadne odísť z politiky

Posilnenie Ficovej moci

Nejasné postoje k vojne na Ukrajine

19.1.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico by mal zmeniť svoje politické správanie, prípadne odísť z politiky. Vyzývajú ho na to viacerí psychológovia a psychiatri. Ako sa uvádza vo vyhlásení, ktoré pripravili psychiater Jozef Hašto a psychológ Anton Heretik, politické správanie premiéra sa vyznačuje čoraz väčšou mierou mocensko-autoritatívneho štýlu, manipuláciou s faktami, klamaním, zhadzovaním a útokmi na politických oponentov, žurnalistov i bežných občanov, ktorí prejavia nesúhlas s jeho politikou.„Vaše politické správanie a proklamované postoje polarizujú spoločnosť a ovplyvňujú v nej emočnú atmosféru. Vedú k frustrácii a nespokojnosti veľkej časti obyvateľov Slovenska. Čoraz viac ľudí uvažuje o odchode z krajiny, nielen z pracovných či štúdijných, ale aj z osobných dôvodov. Nechcú žiť v krajine, kde sa štátna politika vyznačuje takou mierou pohŕdania, výsmechu a útočnosti,“ uvádza sa vo výzve Ficovi.Premiérova vnútroštátna politika podľa signatárov výzvy smeruje hlavne k posilneniu jeho moci a moci jeho straníkov a koaličných partnerov. „V krajine, ktorá tak zaostáva v budovaní infraštruktúry. V krajine, kde je zlý stav školstva a zdravotníctva, v oblastiach, v ktorých sme profesijne pôsobili celý život, ale Vám nestoja za to, aby ste ich považovali za ´premiérske témy´. Podporujete ľudí, ktorí šíria konšpirácie, osočovanie a klamstvá a devastujú našu kultúru. Ešte viac sme zhrození Vašimi zahranično-politickými iniciatívami, ktoré sú často v priamom rozpore s politikou EÚ NATO , ktorých je Slovensko členom,“ zdôraznili signatári.Vo vojne Ruska proti Ukrajine Fico podľa psychológov a psychiatrov nejasne vyjadruje, kto je brutálny agresor a kto brániaca sa obeť. „Znevažujúco hovoríte o demokraticky zvolenom prezidentovi Ukrajiny, ktorá už tretí rok vedie nerovnú vojnu proti okupantom. Neváhate vycestovať do Moskvy a podávať ruku ruskému prezidentovi, ktorý nesie politickú a morálnu zodpovednosť za smrť desiatok tisíc ľudí,“ uvádza sa vo vyhlásení.Agresívnosť a emočná výbušnosť vo verejnom vystupovaní Roberta Fica sa podľa odborníkov zvýraznila po atentáte na jeho osobu. „Tento čin ako prejav politického násilia jednoznačne odsudzujeme. Prežili ste nepochybne život ohrozujúci stres, ktorý môže mať dopady aj na Vaše fungovanie v budúcnosti,“ dodalo 105 signatárov.