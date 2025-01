SARIO pozýva na misiu do Japonska. Slovenské podniky sa môžu dostať na vyspelý zahraničný trh

Eurofondový národný projekt

Svetová výstava EXPO 2025

19.1.2025 (SITA.sk) - Slovenské malé a stredné podniky môžu rozšíriť svoje podnikanie na technologicky vyspelý japonský trh. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pri príležitosti konania podujatí IT Week Japan Tokyo 2025 a Svetového Expa Osaka 2025 od 21. do 28. apríla podnikateľskú misiu do Japonska.Účastníci misie budú mať príležitosť prezentovať na oboch významných podujatiach svoje inovácie v oblastiach ako umelá inteligencia, IT, digitalizácia, internet vecí (IoT), big data, cloud computing, automatizácia a biotechnológie. Registrácia je pre záujemcov otvorená do 31. januára. Podrobnosti nájdu na https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-japonska.Ako ďalej informuje SARIO, podnikateľská misia je súčasťou eurofondového národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Účastníkom agentúra SARIO zabezpečí vstupenky na podujatia, jednorazový transfer v teritóriu medzi mestami Tokio a Osaka, ubytovanie pre jedného zástupcu spoločnosti a propagačné materiály, ako aj asistenciu počas celého trvania podnikateľskej misie.Podpora nezahŕňa letenky, transfer v rámci miest Tokio a Osaka a iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov. IT Week Japan Tokyo 2025 je významným medzinárodným podujatím v oblasti informačných technológií, ktoré sa etablovalo ako jeden z najväčších a najvplyvnejších veľtrhov IT na svete.Podujatie slúži ako komplexná platforma pre odborníkov v oblasti IT vrátane expertov, vývojárov, systémových integrátorov, manažérov IT, osôb s rozhodovacími právomocami a poskytovateľov technológií. Výstavu tvoria štyri špecializované výstavy (Japan IT Week, Japan Digital Transformation Week, Sales & Digital Marketing Week, E-commerce & Store Week) a rozličné konferencie zamerané na konkrétne segmenty IT.Svetová výstava EXPO 2025 sa koná od 13. apríla do 13. októbra v japonskej Osake, prefektúre Kansai a účasť na nej potvrdilo 160 krajín a viacero medzinárodných organizácií. Tematikou EXPO 2025 Osaka bude „Spoločnosť 5.0“, ktorá predstavuje národnú stratégiu Japonska zameranú na rozvoj spoločnosti orientovanej na človeka, ktorá sa hospodársky rozvíja a rieši sociálne problémy prostredníctvom systému, ktorý spája kybernetický aj fyzický priestor.Odkazuje na novú formu spoločnosti, ktorá je schopná riešiť rôzne globálne problémy a ciele trvalo udržateľného rozvoja pomocou technológií, ako je internet vecí (IoT), umelá inteligencia (AI), robotika, big data a biotechnológie.