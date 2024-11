Fico obhajuje návštevu Číny. Opozíciu nazval „štekajúcimi psíkmi“ a priblížil, kedy sa začne s výstavbou baterkárne (video)

Slovensko by nemalo moralizovať na úkor iných

5.11.2024 (SITA.sk) - Návšteva Číny ide podľa plánu a vláda dosiahne všetky plánované ciele. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Opozičných poslancov, ktorí jeho návštevu kritizovali v pondelok na tlačových konferenciách, označil za "štekajúcich psíkov".Mimovládnym organizáciám, ako je Inštitút pre ľudské práva , zároveň odkázal, že o dodržiavanie ľudských práv by sa mali zaujímať predovšetkým na Slovensku, keď počas vláda Matoviča Hegera či Ódora dochádzalo "k brutálnemu porušovaniu všetkých základných práv"."Jedným zo základných pilierov suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na štyri svetové strany, ktorú moja vláda dôsledne presadzuje, je nezasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín a rešpektovanie formy vládnutia, ktorú si iné krajiny vybrali. Slovensko je posledné, ktoré by malo v tomto duchu rozdávať rozumy a moralizovať na úkor iných," povedal Fico.Premiér tiež spomenul, že poslanec za SaS Juraj Krúpa ho kritizoval za to, že neinformoval, za akým účelom ide do Číny, čo tam ide podpísať a čom všetkom ide rokovať."Pán poslanec, jedným z dôležitých výsledkov tejto návštevy je rozhodnutie Číny zrušiť pre občanov Slovenska víza na cestu do Číny nepresahujúcu 15 dní. Preto vám odporúčam, aby ste túto možnosť využili a Čínu navštívili, aby ste konečne pochopili, že Čínu ekonomicky nedobehneme ani vtedy, keď jej budeme utekať naproti," adresoval poslancovi. Čína je podľa neho garantom stability nielen v regióne, ale aj na celom svete.V rámci pondelkového programu mal Fico prednášku na univerzite a spolu so svojou delegáciou navštívil spoločnosť Gotion , ktorá má záujem postaviť v Šuranoch fabriku na výrobu batérií do elektrických vozidiel."Ide o jednu z najväčších investícií v histórii Slovenska – 1,4 miliardy eur, 1 300 pracovných miest, vlastný vývoj a spolupráca s najvýznamnejšími automobilkami, najmä s Volkswagenom , ktorý priamo vlastnícky vstúpil do Gotionu," vyzdvihol Fico. Stavebné práce by sa podľa jeho slov mali začať už v marci budúceho roka. Investíciu považuje za správnu pre Slovensko a užitočnú pre celú Európu."Okolo tohto investičného zámeru je veľa šumu. Sú aj ľudia, ktorí ho chcú zmariť. Je preto správne, že pred pár dňami bola zorganizovaná návšteva desiatok ľudí zo Šurian a okolia, aby na vlastné oči videli, aká vysoko sofistikovaná výroba má prísť na Slovensko," dodal Fico.Producenti áut podľa premiéra uznávajú, že Čína predbehla Európsku úniu v elektromobilite o celú dekádu."Aj preto Európska komisia prišla s nezmyselným návrhom na zavedenie dodatočných ciel na dovoz čínskych elektromobilov do Európy, čo sme odmietli nielen my, ale aj Nemci či Španieli, teda krajiny, ktoré sú producentmi áut strednej triedy a luxusných áut, ktorých vývoz do Číny sa môže zmariť," poznamenal.Dnes čaká vládnu delegáciu posledný deň v Číne. V Šanghaji sa predseda vlády zúčastní na otvorení veľtrhu China International Import Expo 2024 na základe pozvania predsedu vlády Čínskej ľudovej republiky. Na veľtrhu otvorí aj slovenský národný pavilón.Premiérovu cestu do Číny kritizovali všetky opozičné strany - Progresívne Slovensko , SaS, KDH aj hnutie Slovensko . Podľa predsedu KDH Milana Majerského je Ficova "politika na štyri svetové strany" politikou orientovanou na Rusko a Čínu."Je tým ohrozená suverenita a bezpečnosť Slovenska, ale aj postavenie v medzinárodných štruktúrach," povedal. Strana SaS v pondelok požiadala Fica, aby vyzval Čínu aj Severnú Kóreu, aby prestali podporovať Rusko v bojovom úsilí voči Ukrajine."Fico sa úplne stratil? Vôbec nevie, kam patrí? Keď hovorí, že jeho prioritou je členstvo v EÚ a NATO , a to bude dodržiavať, tak chceme, aby vyzval Činu a Severnú Kóreu, aby prestali podporovať Ruskú federáciou," povedal na tlačovej besede poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa.Zároveň odsúdil Ficove vyjadrenia o vojne na Ukrajine, ktoré adresoval z Číny. Premiér podľa neho opäť slúži ruskej propagande, keď tvrdí, že vojna na Ukrajine neskončí, pokiaľ Západ bude naďalej podporovať Ukrajinu. "Pokrytecky mlčí o tom, že Čína a Severná Kórea priamo pomáhajú Rusku," poukázal.