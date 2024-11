Zaujímavosť: Kryptomeny vlastní dvakrát viac mužov ako žien. Ženy však majú o krypto podobný záujem a chcú sa viac vzdelávať

Ženy sú pri investovaní opatrnejšie, ale s rastúcimi znalosťami sa môžu viac zapájať aj do obchodovania s kryptomenami

5.11.2024 (SITA.sk) - Kryptomeny vlastní dvakrát viac mužov ako žien, avšak miera záujmu o investovanie do krypta je medzi mužmi a ženami takmer vyrovnaná. Kryptomeny vlastní viac ako pätina mužov (21 %), čo je takmer dvojnásobne viac ako ženy (11 %), záujem o krypto však má až 54 % mužov a 46 % žien. Ženy sú pritom otvorenejšie vzdelávaniu a viac ako polovica z nich by pred tým, ako sa pustia do investovania, najprv absolvovala odborné vzdelávanie alebo kurz. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, ktorý uskutočnila BITmarkets Academy v spolupráci s agentúrou Ipsos a ktorého sa zúčastnilo viac ako 1 550 respondentov z vybraných európskych trhov vrátane Slovenska.*"Prieskum potvrdzuje, že podobne ako v iných oblastiach investovania sú aj pri kryptomenách aktívnejší muži, ktorí sú ochotnejší riskovať a majú väčšiu tendenciu skúšať nové technológie. Pozitívnym zistením však je, že potenciálny záujem žien o kryptomeny je takmer na rovnakej úrovni ako u mužov a ženy sú dokonca viac ochotné investovať čas do vzdelávania predtým, ako sa pustia do novej oblasti pri investovaní. V budúcnosti tak môžeme očakávať silnejšie zapojenie žien do investovania do kryptomien," komentoval výsledky prieskumu Ali Daylami, hlavný analytik spoločnosti BITmarkets.Ochotu prehĺbiť svoje znalosti v oblasti krypta v prieskume prejavilo 54 % žien zo skupiny, ktorá má záujem o oblasť investícií do kryptomien. Pri mužoch to bola presná polovica.Muži v tomto prieskume uvádzali väčšie znalosti o fungovaní kryptomien a len 4 % z nich priznali, že o kryptomenách nič nevedia, a to v porovnaní s 9 % žien. Pokiaľ ide o technickejšie pojmy ako "kryptomenová burza", nedostatočné znalosti priznáva 14 % mužov a 24 % žien. V prípade ETF fondov obchodovaných na burze, ktoré čoraz častejšie investujú do kryptomien, nízku znalosť indikovalo 29 % mužov a 41 % žien. "V praxi často vidíme, že mnoho ľudí svoje znalosti preceňuje. Je rozhodne pozitívne, keď sa ľudia nehanbia priznať, že nerozumejú a prejavia záujem doplniť si znalosti," dodáva Ali Daylami.Celá správa o prieskume je k dispozícii na webe BITmarkets Academy Aby drobní investori mohli využiť potenciál kryptomien, mali by o tejto investičnej oblasti vedieť čo najviac. V tomto smere majú ženy veľký potenciál: síce dnes podľa štatistík vlastnia menej kryptomien v porovnaní s mužmi, ale prieskum poukazuje na to, že ženy sú viac otvorené zvyšovať svoje znalosti o kryptomenách. To indikuje potenciál silnejšieho investičného zapojenia do krypta, keďže práve vzdelávanie a informovanosť pomáhajú prekonávať prekážky, akými sú napríklad prirodzená nedôvera či obavy plynúce z neznalosti. BITmarkets Academy je jeden zo vzdelávacích projektov, ktoré sa snažia zvyšovať znalosti a kompetenciu drobných investorov vo viacerých krajinách Európy.BITmarkets Academy je vzdelávací projekt medzinárodnej burzy kryptomien BITmarkets, ktorá ponúka podporu 24/7 v 15 jazykoch. Investori sa môžu zapojiť do obchodovania s viac než 200 kryptomenami a získať prístup k denným analýzam trhu a rôznym vzdelávacím materiálom. Pre viac informácií navštívte BITMarkets alebo profil burzy na CoinMarketCap.com Služby spotového obchodovania BITmarkets poskytuje spoločnosť UAB BITmarkets, ktorá je oprávneným prevádzkovateľom burzy digitálnych mien a depozitnej peňaženky virtuálnych mien v Litve, pôsobí na základe licencie č.: 306062346, je pod dohľadom Úradu pre vyšetrovanie finančnej kriminality a pôsobí pod ochrannou známkou BITmarkets.* Európsky prieskum, ktorý uskutočnila BITmarkets Academy v spolupráci s agentúrou Ipsos v roku 2024, zahŕňal reprezentatívnu vzorku 1 550 respondentov dospelej populácie z Českej republiky, Slovenska a Maďarska.Informačný servis