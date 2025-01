Fico obhajuje stretnutie s Putinom: Nebola to netransparentná návšteva, boli aj pekné fotografie – FOTO

Premiér nie je na vypočutí

Podľa opozície bolo Ficove netransparentné stretnutie s Putinom, ktoré sa uskutočnilo 22. decembra v Moskve, v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a jej občanov, naštrbuje dôveru našich spojencov a tiež vážne ohrozuje dobré meno našej krajiny v zahraničí.



Zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad vyjadreniami premiéra v súvislosti so zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, ktoré premiér komunikoval vo svojom liste najvyšším predstaviteľom Európskej únie a následne aj po stretnutí s Európskou komisiou v Bruseli.





10.1.2025 (SITA.sk) -Stretnutie s Vladimirom Putinom nebolo netransparentné a zahraničnopolitická orientácia Slovenska je jasne daná – jej základom je naše členstvo v Európskej únii NATO . Povedal to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) na piatkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Zvolali ho opoziční poslanci, ktorí chcú od Fica vysvetlenie stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve a tiež informácie o ďalších krokoch Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.Premiér na úvod zdôraznil, že nie je na vypočutí, ale prišiel na výbor dobrovoľne hovoriť o téme, ktorá je pre Slovensko životne dôležitá. „Nebola to žiadna netransparentná návšteva, pretože sme o nej informovali, boli z nej aj pekné fotografie, dostali ste všetky informácie, ktoré ste mali dostať," povedal na výbore.Fico dodal, že dva alebo tri dni pred cestou do Ruska o nej telefonicky informoval predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú „Máme takú dohodu, že pokiaľ budeme navštevovať krajiny, ktoré sú z pohľadu Európskej únie mimoriadne dôležité, či už je to Čína, Brazília, Ruská federácia, Vietnam, alebo ktorákoľvek iná nečlenská krajina, budeme si poskytovať informácie. Pretože niekedy je dobré, keď sa na takýchto stretnutiach okrem bilaterálnych vecí riešia aj záležitosti Európskej únie," zdôvodnil.Z tohto istého dôvodu podľa vlastných slov telefonoval aj s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a pýtal sa ho, či má nejaké posolstvá, ktoré by mal v mene Európskej rady posunúť ďalej na stretnutí s Putinom.Hlavnou témou stretnutia s Vladimirom Putinom boli podľa Fica dodávky plynu. Aktuálne na Slovensko netečie žiadny plyn, ideme zo zásobníku a máme diverzifikačné zmluvy, povedal Fico. Putinovi podľa svojich slov pripomínal, že „je zmluva medzi nami a Gazpromom, ktorá hovorí, že nám musia nejako doručiť ten plyn".Druhou témou rokovania boli mierové iniciatívy. „Ja som požiadal pána prezidenta o prímerie a či je o ňom možné hovoriť minimálne cez sviatky," konkretizoval premiér.Treťou témou bola ponuka Slovenska organizovať mierový samit. „Všetci vieme, že na Putina je medzinárodný zatykač," podotkol a pýtal sa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku , či by potom kričal, že Putina treba zatknúť.Fico podpredsedníčke eurovýboru Beáte Jurík (Progresívne Slovensko) povedal, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska je jasne daná – je to Európska únia a NATO, v čom sa zhodujú. „Len sa nezhodujeme v tom, aký obsah politiky robíme v rámci nášho členstva v EÚ a NATO," povedal.Orientáciu Slovenska podľa svojich slov rešpektuje, len si myslí, že v rámci tejto orientácie musí byť Slovensko podstatne sebavedomejšie a suverénnejšie.„Z toho vyplývajú aj naše iniciatívy mimo EÚ a mimo NATO. Na toto ja mám absolútne právo, pretože v programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že urobíme všetko pre to, aby sa postupne vzťahy s Ruskou federáciou znormalizovali a aby Slovensko bolo aktívne na všetky štyri svetové strany," vyhlásil Fico.Jeho zahraničné návštevy sú podľa neho orientované na ekonomickú dimenziu zahraničnej politiky a hľadanie príležitostí. Opozíciu vyzval, aby nestrašila ľudí so zmenou zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. Zároveň ocenil, že aktuálne sa chystá do Ruska parlamentná delegácia a je mu ľúto, že opozícia sa do nej nepridala.Poslanci Smeru na výbore opakovali stanoviská svojho predsedu. Marián Kéry sa tiež vyjadril, že predstaviteľom Ruska povie aj do očí, že to, čo sa udialo na Ukrajine vo februári 2022, je hrubým porušením medzinárodného práva. To je podľa neho rozdiel medzi ním a Ivanom Korčokom z PS.