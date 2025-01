Kontrolóri sa pozreli na financovanie cirkví a náboženských spoločností, ich príspevok rástol aj v čase klesajúceho počtu veriacich

Novela zákona zmení výšku príspevku

Cirkvi a náboženské spoločnosti sú podporované aj formou úľav

Registrované cirkvi podporujeme prostredníctvom štátneho príspevku

Potrebný počet minimálne 50-tisíc plnoletých občanov

10.1.2025 (SITA.sk) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa pozrel na financovanie cirkví a náboženských spoločností. Upozornil na zvyšovanie príspevku pre cirkvi v čase konsolidácie i klesajúceho počtu veriacich.„O pravidlách financovania cirkví a náboženských spoločností na Slovensku by sa malo otvorene diskutovať. Zároveň by sa mala riešiť otázka nového systému zberu a evidencie dát požadovaných od cirkví,“ skonštatoval NKÚ.Podľa zistení kontrolórov v rokoch 2019 až 2023 si 14 registrovaných cirkví prerozdelilo v rámci príspevku na fungovanie viac ako 260 miliónov eur od Ministerstva kultúry (MK) SR . Štyri cirkvi o príspevok nepožiadali. Novela zákona zmení výšku príspevku, po novom je naviazaný na rast minimálnej mzdy.„Predkladatelia novely odhadovali v prvom roku jej účinnosti navýšenie príspevku o 7,9 percenta oproti roku 2024, v roku 2026 už o 9,7 percenta oproti roku 2025 a v roku 2027 o 12,9 percenta oproti roku 2026,“ uviedol NKÚ a v tejto súvislosti pripomenul dôležitosť vykonávať kontrolu zákonnosti a účelu použitia finančného prostriedku, najmä jeho poskytovateľom, ktorým je rezort kultúry.Kontrolóri skontrolovali aj evidenciu cirkevných právnických osôb na MK SR. Tá je vedená v excelových a wordových súboroch, čo je podľa NKÚ v súčasnej dobe zastaraný spôsob vedenia informácií o 3-tisíc subjektoch a súvisiacich úkonoch. Rezortu kultúry odporučil vytvoriť pre cirkevný odbor užívateľsky prijateľské softvérové prostredie s cieľom znížiť administratívnu záťaž a zefektívniť proces evidencie.Cirkvi a náboženské spoločnosti sú podporované štátom aj v podobe dotácií podľa osobitných zákonov, ide napríklad o dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok v rámci programu Obnovme si svoj dom.„Pamiatkový úrad SR eviduje približne 10-tisíc nehnuteľných a 16-tisíc hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, v majetku cirkví je okolo 26 percent. V rokoch 2019 - 2023 boli cirkvám a náboženským spoločnostiam poskytnuté z kapitoly Ministerstva kultúry SR účelové dotácie na obnovu pamiatok vo výške viac ako 26 miliónov eur,“ uvádza NKÚ.Cirkvi a náboženské spoločnosti sú podporované aj formou úľav a oslobodenia od daní a poplatkov, a to podľa osobitných predpisov. Nezdaňujú sa napríklad príjmy s kostolných zbierok, cirkevných úkonov či príspevky pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.„Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú od dane z nehnuteľností oslobodené pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov. Vlastnými zdrojmi financovania cirkví a náboženských spoločností sú členské cirkevné príspevky, dary, kostolné zbierky, výnosy z verejných zbierok, výnosy z vlastného majetku či z vlastnej činnosti,“ dopĺňa NKÚ.NKÚ pripomenul, že na Slovensku bola pri financovaní cirkví a náboženských spoločností až do roku 2020 používaná právna úprava z roku 1949. Novelizáciou sa zmenila výška príspevku i jeho použitie.„Vypočítaval sa zo sumy z predchádzajúceho roka zvýšenej o valorizáciu, ktorá bola z 20 percent naviazaná na medziročný rast inflácie a z 80 percent na valorizáciu platových taríf zamestnancov vo verejnej správe,“ uviedol NKÚ. Podľa zistení kontrolórov postupovalo MK SR v kontrolovaných rokoch pri výpočte a poskytovaní príspevku v súlade so zákonom a mesačné príspevky boli poskytované v zákonnej výške a termínoch. Viac než 97 percent z príspevku smerovalo na platy duchovných, ktoré cirkvi financujú nielen z príspevku, ale aj vlastných zdrojov.„Slovensko patrí ku krajinám, ktoré registrované cirkvi a náboženské spoločnosti podporuje prostredníctvom štátneho príspevku. Obdobný model je napríklad v Belgicku, Grécku či niektorých švajčiarskych kantónoch. V Európe fungujú aj modely založené na financovaní cez cirkevnú daň, daňovú asignáciu či cez majetkové výnosy, ako je to vo Vatikáne či Veľkej Británii. Podmienky registrácie cirkví sú na Slovensku upravené v zákone o slobode náboženskej viery,“ opisuje NKÚ.Dodáva, že 14 subjektov bolo zaregistrovaných na základe zákona o slobode náboženskej viery z roku 1991. Stalo sa tak vďaka ich činnosti ešte pred prijatím právnej normy. Posledný subjekt bol na Slovensku registrovaný v roku 2007, za ostatných 30 rokov získali registráciu celkovo len štyri cirkvi a náboženské spoločnosti. V roku 2017 vstúpila do platnosti podmienka, že pre registráciu je potrebný počet minimálne 50-tisíc plnoletých občanov, ktorí sa k subjektu hlásia.„Zmenu výšky príspevku pri zvýšení alebo poklese počtu veriacich o viac ako 10 percent zistených pri sčítaní obyvateľov upravuje zákon o finančnej podpore činnosti cirkví,“ uviedol NKÚ s tým, že pri poslednom sčítaní v roku 2021 poklesol počet ľudí hlásiacich sa k niektorému zo subjektov poberajúcich príspevok o 8,48 percenta v porovnaní s rokom 2011, a príspevok sa teda neupravoval. Podľa údajov zo sčítania klesol medzi rokmi 2001 až 2021 počet veriacich v 14 cirkvách a náboženských spoločnostiach poberajúcich príspevok štátu o vyše 17 percent.