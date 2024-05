Fico odchádza na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, s prezidentom Alijevom bude rokovať o ekonomickej spolupráci

6.5.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády SR Robert Fico v pondelok odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Počas návštevy hlavného mesta Baku sa stretne s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom , s ktorým bude rokovať o prehĺbení bilaterálnych vzťahov s dôrazom na ekonomickú spoluprácu Témou stretnutia budú aj možnosti dovozu azerbajdžanského plynu do Slovenskej republiky. Predseda vlády spolu s prezidentom Azerbajdžanu podpíše deklaráciu o strategickom partnerstve medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanom. V programe je tiež podpis dohody o spolupráci v oblasti obranného priemyslu medzi ministrami obrany Slovenska a Azerbajdžanu.Spolu s premiérom Ficom cestuje do Azerbajdžanu aj skupina podnikateľov, ktorí budú v Baku rokovať o spolupráci medzi slovenskými a azerbajdžanskými firmami.Ide o prvú zahraničnú cestu premiéra do krajiny mimo Európskej únie , ktorej cieľom je podpora slovenskej ekonomiky a rozvoj bilaterálnych vzťahov so štátmi, ktoré majú vysoký ekonomický potenciál.S predsedom vlády odcestuje na zahraničnú cestu aj ministerka hospodárstva Robert Kaliňák . Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR