|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anna, Hana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. júla 2026
Fico odmieta zápis manželstiev homosexuálnych párov do matriky, odvoláva sa na Ústavu SR – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR homosexuál Koalícia ochotných Matrika Predseda strany Hlas-SD Premiér Slovenskej republiky Ústava SR
Premiér vo videu tiež zopakoval, že Slovensko sa nestalo členom Koalície ochotných a informácie o jeho údajnom vstupe do zoskupenia krajín vojensky podporujúcich Ukrajinu sú podľa jeho slov mediálnou ...
Zdieľať
26.7.2026 (SITA.sk) - Premiér vo videu tiež zopakoval, že Slovensko sa nestalo členom Koalície ochotných a informácie o jeho údajnom vstupe do zoskupenia krajín vojensky podporujúcich Ukrajinu sú podľa jeho slov mediálnou kačicou.
Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálnych párov, ani keď bolo uzatvorené v krajine, kde je takýto zväzok legálny. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý reagoval na medializované informácie o postupe Generálnej prokuratúry SR.
Premiér odmietol tvrdenia, že generálny prokurátor zatlačil na ministerstvo vnútra, aby osobitná matrika zapísala manželstvá homosexuálnych párov. Podľa neho generálny prokurátor iba postupoval podľa zákona a požiadal, aby matrika vo veci rozhodla.
„Generálny prokurátor urobil len to, čo hovorí zákon. Že matrika buď zápis urobí, alebo oznámi navrhovateľovi, že zápis neurobila, pretože to neumožňuje zákon,“ uviedol. Fico pripomenul, že osobitnú matriku v Bratislave navštívil už skôr a spolu s jej predstaviteľmi podľa vlastných slov zaujal jednoznačný postoj. Zdôraznil, že podľa Ústavy SR je manželstvo „jedinečným zväzkom muža a ženy“, a preto nie je možné uznať ani zapísať do matriky manželstvá osôb rovnakého pohlavia.
Predseda vlády zároveň informoval, že o žiadosti Generálnej prokuratúry rokoval tento týždeň v utorok s ministrom vnútra a predsedom strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom. „Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov. Takže, milá bratislavská kaviareň, zatlačte štupeľ naspäť do fľaše,“ uviedol Fico.
Premiér vo videu tiež zopakoval, že Slovensko sa nestalo členom Koalície ochotných a informácie o jeho údajnom vstupe do zoskupenia krajín vojensky podporujúcich Ukrajinu sú podľa jeho slov mediálnou kačicou. Tiež uviedol, že zavolal francúzskemu veľvyslancovi a dôrazne ho požiadal, aby veľvyslanectvo Francúzska v Bratislave odmietlo tvrdenia slovenských médií, že to bola francúzska ambasáda, ktorá Slovensko pričlenila ku Koalícii ochotných. „Francúzska ambasáda v Bratislave krátko na to vyhlásila, že nikdy nevydala žiadne oficiálne vyhlásenie vo veci členstva SR v Koalícii ochotných. V normálnej krajine by sa médiá ospravedlnili za mediálnu kačicu a všetko by skončilo,“ vyhlásil Fico.
Dodal, že nikto nie je dokonalý, ani on a jeho vláda. „Určite robíme aj chyby a sme pripravení za ne znášať kritiku aj zodpovednosť. Ale to, čo médiá predviedli s naším údajným členstvom v koalícii krajín podporujúcich vojnu na Ukrajine, to je ako u debilov,“ kritizoval Fico. Zdôraznil, že účasť v takomto spolku by bola v príkrom rozpore s podstatou našej mierovej politiky.
Premiér sa vyjadril aj k incidentu, keď majiteľ bratislavského podniku odmietol obslúžiť tváre dezinfoscény Daniela Bombica a Mareka Šouna, čo odôvodnil tým, že sú to osoby, ktoré podľa neho dlhodobo šíria nenávisť a útočia na skupiny ľudí, medzi ktorými sú aj návštevníci jeho podniku. Fico ich vo videu označil za „dvoch známych influencerov“ a kritizoval bratislavskú kaviareň za neznášanlivosť.
Fico tiež uviedol, že víta oficiálnu návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Číne. „Dlhé roky pracujem na dobrých priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Čínou a dosahujeme výsledky. Nepochybujem, že prezident Pellegrini svojou návštevou prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality slovensko-čínskeho strategického partnerstva,“ vyjadril sa premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta zápis manželstiev homosexuálnych párov do matriky, odvoláva sa na Ústavu SR – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálnych párov, ani keď bolo uzatvorené v krajine, kde je takýto zväzok legálny. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý reagoval na medializované informácie o postupe Generálnej prokuratúry SR.
Premiér odmietol tvrdenia, že generálny prokurátor zatlačil na ministerstvo vnútra, aby osobitná matrika zapísala manželstvá homosexuálnych párov. Podľa neho generálny prokurátor iba postupoval podľa zákona a požiadal, aby matrika vo veci rozhodla.
Hovoril o rokovaní so Šutajom Eštokom
„Generálny prokurátor urobil len to, čo hovorí zákon. Že matrika buď zápis urobí, alebo oznámi navrhovateľovi, že zápis neurobila, pretože to neumožňuje zákon,“ uviedol. Fico pripomenul, že osobitnú matriku v Bratislave navštívil už skôr a spolu s jej predstaviteľmi podľa vlastných slov zaujal jednoznačný postoj. Zdôraznil, že podľa Ústavy SR je manželstvo „jedinečným zväzkom muža a ženy“, a preto nie je možné uznať ani zapísať do matriky manželstvá osôb rovnakého pohlavia.
Predseda vlády zároveň informoval, že o žiadosti Generálnej prokuratúry rokoval tento týždeň v utorok s ministrom vnútra a predsedom strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom. „Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov. Takže, milá bratislavská kaviareň, zatlačte štupeľ naspäť do fľaše,“ uviedol Fico.
Odmietol informácie o Koalícii ochotných
Premiér vo videu tiež zopakoval, že Slovensko sa nestalo členom Koalície ochotných a informácie o jeho údajnom vstupe do zoskupenia krajín vojensky podporujúcich Ukrajinu sú podľa jeho slov mediálnou kačicou. Tiež uviedol, že zavolal francúzskemu veľvyslancovi a dôrazne ho požiadal, aby veľvyslanectvo Francúzska v Bratislave odmietlo tvrdenia slovenských médií, že to bola francúzska ambasáda, ktorá Slovensko pričlenila ku Koalícii ochotných. „Francúzska ambasáda v Bratislave krátko na to vyhlásila, že nikdy nevydala žiadne oficiálne vyhlásenie vo veci členstva SR v Koalícii ochotných. V normálnej krajine by sa médiá ospravedlnili za mediálnu kačicu a všetko by skončilo,“ vyhlásil Fico.
Dodal, že nikto nie je dokonalý, ani on a jeho vláda. „Určite robíme aj chyby a sme pripravení za ne znášať kritiku aj zodpovednosť. Ale to, čo médiá predviedli s naším údajným členstvom v koalícii krajín podporujúcich vojnu na Ukrajine, to je ako u debilov,“ kritizoval Fico. Zdôraznil, že účasť v takomto spolku by bola v príkrom rozpore s podstatou našej mierovej politiky.
Vyjadril sa aj k incidentu v bratislavskom podniku
Premiér sa vyjadril aj k incidentu, keď majiteľ bratislavského podniku odmietol obslúžiť tváre dezinfoscény Daniela Bombica a Mareka Šouna, čo odôvodnil tým, že sú to osoby, ktoré podľa neho dlhodobo šíria nenávisť a útočia na skupiny ľudí, medzi ktorými sú aj návštevníci jeho podniku. Fico ich vo videu označil za „dvoch známych influencerov“ a kritizoval bratislavskú kaviareň za neznášanlivosť.
Fico tiež uviedol, že víta oficiálnu návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Číne. „Dlhé roky pracujem na dobrých priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Čínou a dosahujeme výsledky. Nepochybujem, že prezident Pellegrini svojou návštevou prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality slovensko-čínskeho strategického partnerstva,“ vyjadril sa premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta zápis manželstiev homosexuálnych párov do matriky, odvoláva sa na Ústavu SR – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR homosexuál Koalícia ochotných Matrika Predseda strany Hlas-SD Premiér Slovenskej republiky Ústava SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kolíková: Slovensko porušuje európske právo, ak odmieta zapisovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí
Kolíková: Slovensko porušuje európske právo, ak odmieta zapisovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí
<< predchádzajúci článok
Pride v Berlíne poznačila krvavá tragédia, útok si vyžiadal jednu obeť a desiatky zasiahnutých – FOTO
Pride v Berlíne poznačila krvavá tragédia, útok si vyžiadal jednu obeť a desiatky zasiahnutých – FOTO