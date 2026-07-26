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26. júla 2026
Pride v Berlíne poznačila krvavá tragédia, útok si vyžiadal jednu obeť a desiatky zasiahnutých – FOTO
Tagy: Nemecká polícia Zahraničie
Podľa úradov si incident vyžiadal jednu obeť a 16 zranených, z ktorých traja sú v život ohrozujúcom stave. Nemecká polícia v nedeľu ...
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26.7.2026 (SITA.sk) - Podľa úradov si incident vyžiadal jednu obeť a 16 zranených, z ktorých traja sú v život ohrozujúcom stave.
Nemecká polícia v nedeľu pokračovala v pátraní po 21-ročnom mužovi, ktorého podozrieva zo sobotňajšieho útoku autom na účastníkov osláv Christopher Street Day v Berlíne. Podľa úradov si incident vyžiadal jednu obeť a 16 zranených, z ktorých traja sú v život ohrozujúcom stave.
K útoku došlo krátko pred 22:00 miestneho času neďaleko parku Tiergarten. Podľa polície vozidlo typu SUV alebo minivan vošlo do parku a narazilo do viacerých ľudí. Na mieste ošetrili aj približne 30 osôb v šoku. Polícia neskôr našla opustené vozidlo a spustila rozsiahle pátranie za pomoci vrtuľníkov a príslušníkov z viacerých spolkových krajín.
Polícia a prokuratúra vyzvali verejnosť na pomoc pri pátraní po 21-ročnom mužovi identifikovanom ako Abdul B. Podľa policajného hovorcu Floriana Natha má údajne väzby na „islamistické kruhy“ a môže byť ozbrojený a nebezpečný. Vyšetrovatelia zároveň uviedli, že viaceré zranenia mohli byť spôsobené bodnými zbraňami a že z vozidla po incidente ušla jedna alebo viac osôb.
Nemecký kancelár Friedrich Merz označil útok za „hrozný čin“ a vyhlásil, že páchatelia budú postavení pred spravodlivosť. Berlínsky primátor Kai Wegner odsúdil podľa jeho slov brutálny útok na „zhromaždenie za tolerantný a pokojný Berlín“. Bezpečnosť podujatia zabezpečovalo viac ako 2-tisíc policajtov, po incidente boli do pátrania nasadené ďalšie posily vrátane vrtuľníkov s termovíziou.
Na podujatí Christopher Street Day, ktoré patrí medzi najväčšie Pride akcie v Európe, sa zúčastnili státisíce ľudí. Incident opäť otvoril diskusiu o bezpečnosti v Nemecku po sérii násilných útokov na verejných priestranstvách v uplynulých rokoch vrátane útokov na vianočné trhy či februárového útoku nožom pri berlínskom pamätníku holokaustu.
Zdroj: SITA.sk - Pride v Berlíne poznačila krvavá tragédia, útok si vyžiadal jednu obeť a desiatky zasiahnutých – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká polícia v nedeľu pokračovala v pátraní po 21-ročnom mužovi, ktorého podozrieva zo sobotňajšieho útoku autom na účastníkov osláv Christopher Street Day v Berlíne. Podľa úradov si incident vyžiadal jednu obeť a 16 zranených, z ktorých traja sú v život ohrozujúcom stave.
Polícia pátra po podozrivom
K útoku došlo krátko pred 22:00 miestneho času neďaleko parku Tiergarten. Podľa polície vozidlo typu SUV alebo minivan vošlo do parku a narazilo do viacerých ľudí. Na mieste ošetrili aj približne 30 osôb v šoku. Polícia neskôr našla opustené vozidlo a spustila rozsiahle pátranie za pomoci vrtuľníkov a príslušníkov z viacerých spolkových krajín.
Polícia a prokuratúra vyzvali verejnosť na pomoc pri pátraní po 21-ročnom mužovi identifikovanom ako Abdul B. Podľa policajného hovorcu Floriana Natha má údajne väzby na „islamistické kruhy“ a môže byť ozbrojený a nebezpečný. Vyšetrovatelia zároveň uviedli, že viaceré zranenia mohli byť spôsobené bodnými zbraňami a že z vozidla po incidente ušla jedna alebo viac osôb.
Incident opäť otvoril diskusiu o bezpečnosti
Nemecký kancelár Friedrich Merz označil útok za „hrozný čin“ a vyhlásil, že páchatelia budú postavení pred spravodlivosť. Berlínsky primátor Kai Wegner odsúdil podľa jeho slov brutálny útok na „zhromaždenie za tolerantný a pokojný Berlín“. Bezpečnosť podujatia zabezpečovalo viac ako 2-tisíc policajtov, po incidente boli do pátrania nasadené ďalšie posily vrátane vrtuľníkov s termovíziou.
Na podujatí Christopher Street Day, ktoré patrí medzi najväčšie Pride akcie v Európe, sa zúčastnili státisíce ľudí. Incident opäť otvoril diskusiu o bezpečnosti v Nemecku po sérii násilných útokov na verejných priestranstvách v uplynulých rokoch vrátane útokov na vianočné trhy či februárového útoku nožom pri berlínskom pamätníku holokaustu.
Zdroj: SITA.sk - Pride v Berlíne poznačila krvavá tragédia, útok si vyžiadal jednu obeť a desiatky zasiahnutých – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nemecká polícia Zahraničie
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