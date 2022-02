Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika

Smer sa doťahuje na Hlas

Pellegrini stráca podporu

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5 percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu, ktorej sa venujú a komunikujú ju.„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej komunikačnej stratégie," dodáva na záver.Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.