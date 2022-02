Žiadne jadrové zbrane ani americké základne na Slovensku nebudú, Naď opäť odmietol klamstvá opozície o obrannej dohode

Žiadne jadrové zbrane či základne

Zmluvu spečatili podpisom

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pre expertov na medzinárodné právo, obranu či diplomatov je to jasné – žiadne základne, jadrové zbrane ani strata suverenity nehrozia. Na sociálnej sieti to napísal minister obrany Jaroslav Naď v súvislosti s obrannou dohodou s USA „Podľa odborníčky na medzinárodné právo čítajú obe strany zmluvu rovnako. Áno, potvrdzuje to aj slovenská a tiež uverejnená americká interpretačná doložka,“ povedal minister s tým, že sú aj jedinci, ktorí aj napriek faktom úmyselne klamú, zavádzajú, organizujú protesty proti ničomu.„Žiadne jadrové zbrane, žiadne americké základne - je to explicitne na ,slovenskom‘ aj ,americkom‘ papieri, už neviem, ako viac priamo a jasne to povedať ,“ vyhlásil minister obrany.Minister obrany SR Naď (OĽaNO) vo štvrtok (3. februára) za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) podpísal vo Washingtone s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antonym Blinkenom Dohodu medzi vládou SR a vládou USA o spolupráci v oblasti obrany (DCA).Parlament bude dohodu schvaľovať na schôdzi, ktorá sa začne v utorok 8. februára.