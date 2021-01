Fico odoslal sťažnosť na činnosť TIS a tvrdí, že nekriticky vystupuje voči rozhodnutiam vlády

Firma s údajným prepojením na vládu

Fico sa ohradil voči praktikám TIS

TIS kritiku Smeru-SD odmieta

Nákupy testov vyhodnotili ako neklientelistické

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico v utorok odoslal do medzinárodnej centrály Transparency International (TI) v Berlíne list, ktorý obsahuje oficiálnu sťažnosť na činnosť slovenskej pobočky TI. Podľa Fica sa totiž spreneverila hodnotám boja proti korupcii a netransparentnosti a vystupuje ako PR agentúra vlády SR.Dodáva, že Transparency International Slovensko (TIS) verejne podporila a odsúhlasila netransparentný nákup desiatich miliónov kusov antigénových testov z októbra 2020 a ďalší nákup 2,6 milióna kusov z decembra 2020. Informovala o tom Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer-SD.Vláda podľa Fica nákup z októbra 2020 realizovala v neštandardnom tendri prostredníctvom malej firmy Eurolab Lambda , ktorá neponúkla ani najnižšiu cenu a mala byť vylúčená zo súťaže, pretože mala nedoplatky v sociálnom poistení. Tvrdí, že spoločnosť má prepojenie na predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a podpredsedu vlády Richarda Sulíka (SaS).„Slovenská pobočka TI tieto vážne osobné prepojenia úmyselne odignorovala a verejne na ne reagovala útokom proti opozičným predstaviteľom v blogu pod názvom Kupovali štátne rezervy rýchlotesty ´na Kičuru?´. Je nevídané, aby v politickej diskusii o vážnej téme mimovládna organizácia tohto rangu odmietla oprávnenú kritiku na vládu SR a pristúpila k politickému útoku na predstaviteľa opozície,” uviedol predseda Smeru-SD.Podľa Fica je mimoriadne vážny aj druhý nákup 2,6 milióna testov z decembra 2020.„A slovenská pobočka TI opäť tento priamy, netransparentný a sprostredkovaný nákup otvorene verejne podporuje,” uviedol s tým, že predstaviteľov opozície vyrušuje skutočnosť, že citovaný verejný blog na podporu týchto nákupov a otvorený útok proti opozícii „vznikol vďaka finančnej podpore Open Society Initiative for Europe (George Soros), čo autori blogu Lukáš Zajac, Michal Piško a Gabriel Šípoš priamo potvrdzujú v texte blogu”.Šéf Smeru-SD v liste tvrdí, že TIS verejne kritizovala tie slovenské médiá, ktorá podávali o tragédii bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského iný obraz, ako si želala a šírila vláda.„Nie je mi známe, že by hodnotenie práce médií a útok proti ním v prospech vlády patrilo do náplne práce TI,” zdôraznil. V závere listu sa ohradil proti praktikám slovenskej pobočky a predsedníčku TI požiadal o nápravu „tohto neprijateľného stavu”.TIS vo svojom stanovisku uviedla, že v hodnotení politikov či úradníkov prísne rozlišuje fakty od dojmov.„Len pred mesiacom sme prudko skritizovali vládny návrh novely verejného obstarávania. Ako jediní sme prepočítali jej negatívne dopady, zmobilizovali sme verejnosť a pomohli sme tomu, že polovica koalície dnes už návrh odmieta. Ako môže Smer-SD dnes tvrdiť, že Transparency nekriticky vystupuje voči rozhodnutiam vlády vo verejnom obstarávaní?‘, pýta sa riaditeľ TIS Gabriel Šípoš K nákupu testov dodal, že ich vyhodnotili ako neklientelistické, „lebo žiadne fakty - podčiarkujeme, fakty - nesvedčia o protežovaní ktorejkoľvek firmy pri súťaži“. Prepojenia vládnych politikov na jedného z víťazov sú podľa TIS jednak okrajové, a jednak nepodstatné z pohľadu hodnotených kritérií, teda ceny a kvality testov.„Pokiaľ bude ktokoľvek, Smer-SD či iné strany, médiá alebo aktivisti ponúkať namiesto faktov konšpirácie, Transparency považuje za potrebné proti tomu verejne vystúpiť. Tak kontrola čistoty štátnych nákupov, ako aj dozor nad vykonávaním spravodlivosti voči obvineným (prípad Lučanský) musia byť vedené s úctou k faktom. Boli by sme radi, keby všetky politické strany dodržiavali, pri chvále či kritike, tento štandard,“ uzavrel Šípoš pre agentúru SITA.