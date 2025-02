Fico odovzdal Pellegrinimu návrh na personálne zmeny vo vláde, zhodli sa aj na potrebe voľby predsedu parlamentu – FOTO

aktualizované 27. februára, 17:05



Deklarácia o podpore vlády

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Termín vymenovania ministra





Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar minulého roka, keď bol vtedajší predseda NR SR Peter Pellegrini (vtedy predseda strany Andrej Danko.



V parlamente je tiež viacero nezaradených poslancov, ktorí odišli z poslaneckých klubov SNS a Hlas-SD. Poslanecký klub SNS pred niekoľkými mesiacmi opustila trojica poslancov Národnej koalície na čele s



Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar minulého roka, keď bol vtedajší predseda NR SR Peter Pellegrini (vtedy predseda strany Hlas-SD ) zvolený za prezidenta. Pozícia patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, v nedávnej minulosti o ňu prejavoval záujem aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) V parlamente je tiež viacero nezaradených poslancov, ktorí odišli z poslaneckých klubov SNS a Hlas-SD. Poslanecký klub SNS pred niekoľkými mesiacmi opustila trojica poslancov Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom . K huliakovcom sa nedávno pridal jeden z „rebelov“ z Hlasu Roman Malatinec . Ďalší dvaja rebelujúci poslanci Hlasu, Samuel Migaľ Radomír Šalitroš , boli zo strany vylúčení. Medzi rebelmi bol aj poslanec Ján Ferenčák, ten je ale stále členom strany Hlas i jej klubu.

27.2.2025 (SITA.sk) -Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) bol u prezidenta Petra Pellegriniho a odovzdal mu návrh na personálnu zmenu vo vláde SR. Premiér to uviedol vo svojom vyhlásení, ktoré médiám sprostredkoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR Ako ďalej Fico uviedol, súčasťou návrhu bola aj deklarácia o podpore vlády SR a jej Programového vyhlásenia podpísaná štyrmi nezaradenými poslancami Národnej rady (NR) SR. „Rešpektujem ústavné právomoci prezidenta aj postup, ktorý v súvislosti s predloženým personálnym návrhom predložil. Som presvedčený, že je len otázkou krátkeho času, kedy mu predložím druhý personálny návrh a druhú deklaráciu o podpore vlády,“ uviedol predseda vlády.Dodal, že s prezidentom Pellegrinim súhlasí v tom, že súčasťou rozhodnutia o daných personálnych návrhoch by mohla byť aj voľba predsedu parlamentu. Novým ministrom športu a cestovného ruchu by sa podľa návrhu premiéra mal stať nezaradený poslanec Rudolf Huliak.Jeho nomináciu potvrdil odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR s tým, že premiér zároveň s nomináciou predložil prezidentovi Pellegrinimu návrh na odvolanie súčasného ministra Dušana Keketiho . Fico prezidentovi predložil aj podpisy štyroch nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka , čím zabezpečil potrebných 76 hlasov koaličných poslancov, a teda väčšinu v Národnej rade SR.„Vzhľadom na predloženú nomináciu si v krátkej dobe pozvem pána poslanca Huliaka do Prezidentského paláca na osobnú konzultáciu,“ uviedol prezident Pellegrini. Termín odvolania a vymenovania nového ministra nateraz stanovený nebol.O ďalšom postupe bude prezidentská kancelária informovať v najbližších dňoch. Prezident SR zároveň pripomenul, že v rámci riešenia personálnych otázok vo vláde je dôležité vyriešiť aj otázku voľby predsedu NR SR.