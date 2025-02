Poprad investuje 200-tisíc eur do športovej infraštruktúry. Rekonštrukcia čaká zimný štadión aj tréningovú halu

Očakávajú úsporu v rámci energetickej náročnosti

27.2.2025 (SITA.sk) - Mesto Poprad plánuje rekonštrukciu zimného štadióna , zámerom je zníženie energetickej náročnosti budovy. V ďalšom období sa chce uchádzať o financie na tento projekt z Fondu na podporu športu Na vypracovanie projektovej dokumentácie má v rámci súčasného rozpočtu po zmenách vyčlenených 200-tisíc eur. Samospráva ide investovať aj do tréningovej haly a obnovu v budúcnosti čaká rovnako viacúčelová hala Aréna.Popradská samospráva sa pripravuje na vyhlásenie výziev zameraných na rekonštrukciu športovej infraštruktúry. Ako uvádza v dôvodovej správe, z tohto dôvodu potrebuje mať vypracovanú projektovú dokumentáciu. Samotná realizácia projektu zimného štadióna by podľa vedúcej ekonomického odboru Adriany Sedlákovej mala priniesť úsporu v rámci energetickej náročnosti.„Napríklad v minulom roku, keď už energia bola o niečo lacnejšia ako rok predtým, sme zaplatili 365-tisíc eur len za elektrickú energiu, plyn a teplo,“ informovala počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo štvrtok. Suma určená na projektovú dokumentáciu je podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja na Mestskom úrade v Poprade Lukáša Penxu len na úrovni cenovej ponuky.Ako vysvetlil, v rámci projektu chcú nechať vymeniť priečelie na štadióne, na ktorý plánujú inštalovať obnoviteľné zdroje energie, teda fotovoltické články a panely. „Máme tam enormnú potrebu a spotrebu elektrickej a plynovej energie. Uvažujeme nad kompletným doteplením obvodového plášťa i nad výmenou okien, aby boli menšie,“ priblížil.Doplniť tak budú musieť i vzduchotechniku. Zároveň je v pláne debarierizácia šatní a zázemia, čo podľa Penxu predstavuje podmienku na uchádzanie sa o zdroje z Fondu na podporu športu. V úvahe je podľa neho aj modernizácia vnútorného zariadenia štadióna.Pripomenul, že maximálna možná výška dotácie z fondu predstavuje 1,5 milióna eur, čo by samospráva chcela využiť. Mesto má tiež pripravených 7-tisíc eur na modernizáciu zobrazovacieho zariadenia na štadióne.Zimný štadión mesta Poprad začali stavať v roku 1970, prvých hokejistov privítal na svojom ľade v roku 1973. Za sebou má niekoľko inovácií, v roku 2021 tam napríklad zrekonštruovali toalety, zadné priečelie aj strechu. Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, popradský štadión patrí medzi najmodernejšie stánky ľadového hokeja na Slovensku. Okrem hokeja však slúži aj na organizáciu veľkých kultúrno-spoločenských podujatí.Ďalších 13-tisíc eur pôjde v Poprade na investičnú akciu „Tréningová hokejová hala v Poprade – odvetranie priestorov zázemia“. V rámci prevádzky tréningovej haly je podľa dôvodovej správy predloženej na februárové zastupiteľstvo okrem núteného vetrania potrebné doplniť aj priame vetranie.„Na základe uvedeného sa uvažuje doplniť dva okenné otvory, ktoré nárazovo odvedú aj podstatnú časť vlhkosti z priestorov spŕch," uvádza sa v predloženom dokumente. Finančné prostriedky budú použité na inžiniersku činnosť, projektovú dokumentáciu a stavebné práce.Mestskí poslanci vo štvrtok schválili aj predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu na projekt rekonštrukcie spomínanej haly Aréna. Spočívať bude v obnove strešného plášťa, výmene automatických dverí a zakúpenia LED obrazovky s réžiou.„Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú vo výške 302-tisíc eur,“ píše sa v dôvodovej správe. Na obnovu by malo ísť 210-tisíc eur, ďalších 84-tisíc na obrazovku a zvyšná suma na obstaranie automatických dverí. Celková cena predpokladaných výdavkov bude podľa predloženého materiálu 270-tisíc eur.