Fico ohrozuje rozvoj Slovenska, SaS varuje pred zastavením eurofondov a prostriedkov z plánu obnovy (video)

12.4.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vystríha pred stratou prostriedkov z eurofondov . Na tlačovej besede sa k tomu vyjadrovala poslankyňa parlamentu a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková Nespochybňuje pritom, že politicky bolo možné rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), zdôraznila však, že by to podľa nej išlo i bez ohrozenia eurofondov či plánu obnovy. Kolíková poukázala na to, že ÚŠP bol kľúčový pri ochrane pred korupciou.Doplnila, že momentálne takáto garancia neexistuje a Európska komisia (EK) sa podľa nej správne pýta, ako budú teraz ochránené európske prostriedky a čo sa stalo s prokurátormi z ÚŠP.„Ak k nám majú tiecť eurofondy, ak k nám majú tiecť peniaze z plánu obnovy a odolnosti, samozrejme, že chce vedieť, že tieto peniaze nebudú korupčne ohrozené," vraví poslankyňa. Fico podľa nej chcel zlikvidovať túto inštitúciu, no zdôraznila, že Slovensko sa v rámci EÚ i mimo nej zaviazalo k tomu, že bude mať mechanizmy na boj s korupciou. Kolíková tvrdí, že EK Slovensku nevyčíta nesplnené míľniky z plánu obnovy, ale novelizáciu Trestného zákona a rušenie ÚŠP.„Rozvoj krajiny, rozvoj Slovenska, jednoducho závisia od eurofondov. A toto ohrozuje a ohrozil premiér Robert Fico," myslí si.Poslankyňa Jana Bittó Cigániková doplnila, že ohrozené sú i prostriedky z plánu obnovy pre zdravotníctvo, napríklad na výstavbu a rekonštrukcie nemocníc, ale napríklad i na nákup vybavenia.„Plán obnovy a odolnosti predstavuje v zdravotníctve jedinečnú príležitosť pre výstavbu nových lôžok, nových ambulancií či vybavenia, v celkovej hodnote 1,5 miliardy eur," vraví Bittó Cigániková.Dodala, že niektoré zdravotnícke zariadenia už majú podpísané zmluvy, a teda majú nárok aj na financie. Vystríhala, že ak by boli Slovensku pozastavené peniaze z plánu obnovy, napokon by to mohli zaplatiť občania.Pripomenula, že Slovensko si v súčasnosti požičiava peniaze najdrahšie z Európskej únie.Európska komisia žiada od slovenskej vlády vysvetlenie, kde skončili prokurátori po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a aká je záruka, že budú môcť pokračovať v riešení existujúcich prípadov až do právoplatného skončenia súdneho konania. Informuje o tom Denník N Európska komisia zaslala 28. marca list vicepremiérovi zodpovednému za plán obnovy Petrovi Kmecovi Hlas-SD ), v ktorom formulovala 15 okruhov podrobných otázok k téme zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalšieho osudu špeciálnych prokurátorov.Komisia má obavy, či bude Slovensko vedieť zaručiť, že sa nebudú rozkrádať financie z Plánu obnovy a odolnosti SR . Na možnú hrozbu zastavenia eurofondov upozornili viaceré opozičné politické subjekty.Kmec skritizoval „politiku strašenia" slovenských opozičných strán, ktoré podľa neho zneužívajú európske fóra na vnútropolitický boj, šíria dezinformácie a nepravdy v prípade pozastavenia eurofondov pre Slovensko.