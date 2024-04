Opoziční poslanci by radšej podporili inú formu pomoci rodinám ako Tomášovu rodinnú kartu

Kašlú na problémy obyčajných ľudí

Rodinná karta, na ktorej v súčasnosti pracuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , by mala rodinám ponúkať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. Pri použití karty, dostanete zľavu napríklad na školskú pomôcku, v prípade malých detí na plienky alebo detskú výživu.

12.4.2024 (SITA.sk) - Mladé rodiny potrebujú podľa poslanca Tomáš Valášeka viac, ako nejakú rodinnú kartu. Člen klubu Progresívne Slovensko tak reagoval na nové sociálne opatrenie, ktoré chce zaviesť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Podľa Valáška sa treba venovať tomu, čo rodiny naozaj trápi. Sú to napríklad voľné miesta v škôlkach či zlepšenie zdravotnej starostlivosti.„Sme v piatom či v šiestom mesiaci v parlamente, nevidel som jeden návrh, ktorý by sa týkal zlepšenia stavu nemocníc. Táto vláda rieši len samých seba, či je to beztresnosť formou novely trestného zákona alebo nové ministerstvo pre Andreja Danka . Poviem to tak trošku možno silne pejoratívne, že kašlú na problémy obyčajných ľudí, a teraz to idú riešiť takýmito návrhmi,“ reagoval pre agentúru SITA poslanec Valášek.Členka hnutia Slovensko Veronika Remišová priznala, že dobré veci v prospech rodiny vždy rada podporí. Toto riešenie je však podľa nej typická hlasosmeradská cesta.Lepšiu alternatívu vidí v podpore športových krúžkov či v pokračovaní v daňovom bonuse a prídavku. Opozičná poslankyňa verí, že Erik Tomáš nezruší tieto podľa nej dobré opatrenia.„Uvidíme, že ako to bude naozaj reálne vyzerať. Bol by som veľmi rád, aby nerušil 200 eur na dieťa.“ vyhlásil na Tomášovu rodinnú kartu člen hnutia Slovensko Igor Matovič . Podľa jeho slov rodiny si tak sami kúpia to, čo potrebujú a nikto sa im nebude snažiť zalepiť oči s nejakými omrvinkami, ako rodinou kartou a podobne.Poslankyni Jane Bittó Cigánikovej zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) bol návrh na prvé počutie sympatický. Pripustila, že pokiaľ sa na to nebude doplácať zo štátneho rozpočtu, teda z peňazí občanov, znie to dobre.„Ak sa vláda dohodne s výrobcami a firmami, že nejakej skupine obyvateľov budú znižovať cenu na úkor zisku daných firiem, v tom prípade je to dobrý nápad,“ pripustila pre agentúru SITA poslankyňa Bittó Cigániková.