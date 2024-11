Fico: Okrem Ukrajiny musí EÚ nájsť peniaze aj na ilegálnu migráciu

Európska únia musí v najbližšom období začať viac financovať opatrenia určené na boj s ilegálnou migráciou. Vo štvrtok to na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Budapešti vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.





"Ak sa majú nájsť peniaze pre nezmyselnú vojnu na Ukrajine, kde sa zabíjajú Slovania, vojnu, ktorá nemá žiadne riešenie, lebo vojenské riešenie neexistuje, tak musíme mať dostatok odvahy, aby sme povedali, že sú aj iné závažnejšie problémy, na ktoré musí EÚ reagovať," vyhlásil Fico.Premiér povedal, že v Európe sa aktuálne nachádzajú štyri milióny ilegálnych migrantov, čo spôsobuje politické chvenie a opätovné zavádzanie hraničných kontrol.Fico navrhol, že pri koncipovaní nového rozpočtu EÚ pre obdobie od roku 2027 musí Únia "jasne povedať, že ilegálna migrácia je jedna z najväčších hrozieb pre fungovanie EÚ".Vo svojom vyhlásení Fico vyzdvihol rolu Srbska a Maďarska pri riešení migračnej krízy. Spolupráca so Srbskom je podľa neho mimoriadne významná pri ochrane schengenskej hranice. Vyzdvihol aj dohodu medzi Albánskom a Talianskom o spracovaní žiadostí o azyl migrantov, ktorí vstupujú do EÚ.Podľa premiéra v doterajšej diskusii na summite dominovalo zvolenie amerického prezidenta. "Viacerí predstavitelia krajín sa ozvali s akýmsi strachom, čo sa stane, ak nová americká administratíva zníži podporu Ukrajine alebo s ňou úplne skončí. Niektorí predstavitelia hovoria, že v tom prípade by EÚ mala prevziať kompletnú finančnú zodpovednosť za Ukrajinu," povedal Fico, ktorý dodal, že vláda SR s tým nebudem súhlasiť.Na budapeštiansky summit pricestovalo 42 hláv štátov a vlád vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica, ako i lídrov EÚ, NATO a predstaviteľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Popri lídroch 27 členských krajín EÚ pozvali aj najvyšších predstaviteľov kaukazských štátov či krajín západného Balkánu, ale aj lídrov Británie, Ukrajiny a Turecka.