Bez dezinfekčných utierok ani na krok! Pripravte sa na prechádzku či výlet s malým dieťaťom

Často sa pritom dotýkajú rôznych povrchov – lavičiek, zábradlí, preliezok na ihrisku,… Všade však číhajú nástrahy, baktérie a vírusy.

Prečo mať dezinfekčné utierky vždy po ruke

Deti majú tendenciu často si dávať ruky do úst alebo sa dotýkať tváre. Ak sa predtým hrali na detskom ihrisku alebo jednoducho prichádzali do kontaktu s množstvom verejných povrchov, na rukách budú mať pravdepodobne baktérie, ktoré môžu viesť k rôznym chorobám či podráždeniu pokožky. Dezinfekčné utierky toto riziko minimalizujú.

Ak po ruke nie je čistá voda

Keď ste na prechádzke vonku alebo cestujete s dieťaťom v aute či verejnom dopravnom prostriedku, len ťažko budete mať prístup k umývadlu. Dezinfekčné utierky vám tak poskytnú aspoň základné očistenie detských ručičiek. Slúžia tiež na utieranie predmetov, ktoré by si dieťa mohlo dávať do úst, napr. cumlíkov alebo rôznych hračiek, ktoré sa dostanú do kontaktu s podlahou.

Nielen pre deti, ale aj rodičov

Dezinfekčné utierky využijú nielen deti, ale aj rodičia, ktorí manipulujú s rôznymi predmetmi. Čisté ruky tak znižujú riziko prenosu baktérií na deti. Či už pri priamom kontakte, alebo pri manipulácii s detskými fľašami, hračkami, a tak podobne. Dezinfekčné utierky, ale aj iné prostriedky kúpite na Desinfekce.sk.

Pozor na zloženie

Vyberajte iba utierky, ktoré neobsahujú alkohol (sú bez etanolu) a parfumované zložky, ktoré môžu byť pre dieťa príliš agresívne. Takéto dezinfekčné utierky sú bezpečné, šetrné k citlivej detskej pokožke (nespôsobujú podráždenie) a čistený povrch či ruky nemusíte následne oplachovať, čo je pri vonkajších aktivitách bez prístupu k vode dôležité.

Niektoré utierky môžu naopak obsahovať prírodné zložky ako aloe vera, ktoré pokožku hydratujú a upokojujú. Ak hľadáte kvalitnú francúzsku dezinfekciu, ktorá je hypoalergénna a zároveň účinne chráni pred patogénnymi mikroorganizmami, spoľahnite sa na szo.cz (expedujú aj na Slovensko).

Zdravotné prístoje a pomôcky (vrátane dezinfekcie), ktoré spĺňajú prísnu medzinárodnú normu ISO 13485:2016 ed.2, vyplývajúcu z legislatívy zdravotných prostriedkov v EÚ, nájdete na Zdravotechnika.sk