Fico opäť kritizoval pomoc Ukrajine. Navrhne, aby sa Únia začala sústreďovať na diplomatické riešenia – VIDEO

15.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko navrhne do záverov rokovania Európskej rady , ktorá sa uskutoční budúci týždeň v Bruseli osobitnú časť o mieri. Na tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico Smer-SD ). Európska únia sa podľa premiéra totiž musí „trošku otočiť“.„Nemôžeme stále začínať tým, že dôležité sú náboje kalibru 155. Podľa mňa dôležitý je kaliber mieru,“ vyhlásil Fico. Keby EÚ celý svoj potenciál vsadila do mierových rokovaní (na urovnanie konfliktu na Ukrajine, pozn. SITA), mohli by podľa premiéra prísť nejaké výsledky.„Momentálne sa totiž neposúvame nikam. Rusko naďalej postupuje na území Ukrajiny, získava ďalšie a ďalšie územia, ktoré sú tam. Nefungujú žiadne sankcie. Nič! A my kŕčovito vymýšľame ďalšie a ďalšie nezmysly, veriac, že to poškodí Ruskú federáciu, čo, samozrejme, nie je pravda,“ skonštatoval Fico.Premiér zároveň poukázal na to, že EÚ hovorí o zodpovednosti, diplomacii a mieri v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a Iránom, ale nehovorí to isté v súvislosti s konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom . „V podstate z EÚ sa stala inštitúcia, ktorá zabudla na svoj mierový charakter. Významne podporuje vojnu na Ukrajine,“ dodal Fico.