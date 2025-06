Pellegrini neútočí, ale spája, tvrdí Šutaj Eštok. Demokrati však hovoria o „prázdnom obleku“

Prezident podľa Hlasu spája spoločnosť a stojí za občanmi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Demokrati: Pellegrini nie je nestranícky prezident

Pellegrini čelí kritike aj pre luxus a sebaprezentáciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.6.2025 (SITA.sk) - Peter Pellegrini dokázal to, čomu mnohí neverili, konkrétne, že aj v rozdelenom Slovensku vie byť prezidentom s rozvahou, pokojom a rešpektom voči všetkým. Vyhlásil to pri príležitosti prvého výročia nástupu Pellegriniho na post hlavy štátu minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok . Pellegrini podľa neho nepotrebuje kričať, aby si ho ľudia všimli a nepotrebuje útočiť, aby bol rešpektovaný.„Od prvého dňa plní svoj sľub, že z Prezidentského paláca neurobí predĺženú ruku vlády, ale ani hniezdo opozičného odporu. A robí to presne tak, ako to ľudia očakávali – čestne, konštruktívne a bez politikárčenia,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Zároveň pripomenul, že prezident zvoláva okrúhle stoly, spája koalíciu aj opozíciu , pomenúva problémy. „Nehrá sa na nič. Je to prezident, ktorý sa postaví za občana a za záujmy Slovenska,“ skonštatoval šéf Hlasu.V rozhodujúcich politických témach vie podľa ministra vnútra prezident zaujať jasný a pevný postoj podľa svojich hodnôt – bez toho, aby kalkuloval, čo si o ňom pomyslia jeho odporcovia alebo politické strany.„Reprezentuje našu krajinu dôstojne v zahraničí a doma prináša stabilitu, aká nám tu dlhé roky chýbala. Ukazuje sa, že Slovensko má v ňom prezidenta, ktorý môže byť najlepším, akého sme kedy mali. A to je dobrá správa pre všetkých, ktorí chcú žiť v pokojnejšej a zjednotenejšej krajine,“ doplnil Šutaj Eštok.Podľa opozičnej strany Demokrati má byť prezident hlasom rozvahy, ústavnosti a ochrany demokracie, má byť prezidentom všetkých občanov. „Po prvom roku Petra Pellegriniho musíme však s poľutovaním skonštatovať, že prezident Pellegrini zatiaľ nie je nestraníckym a nadstraníckym prezidentom, naopak, je stále faktickým predsedom Hlasu, je súčasť vládnej koalície,“ uviedli demokrati s tým, že Pellegrini mal opakovane možnosť ukázať, že sa vie zastať nezávislých inštitúcií a právneho, avšak pri každej tejto príležitosti zlyhal.„Neschopnosť pomenovať destabilizáciu Slovenska, hulvátstvo a hrubý tón, ktorý predvádza či už Robert Fico alebo Matúš Šutaj Eštok , radí prezidenta medzi tých, ktorí sú spoluzodpovední za frustráciu spoločnosti. Peter Pellegrini stále, žiaľ, zostáva len asistentom Roberta Fica, nie slobodným prezidentom,“ zdôraznila opozičná strana.Demokrati zároveň považujú za smutné, že prezident sa sústredí viac na svoju seba prezentáciu a luxus ako na život občanov Slovenska. „Drahé autá, sedačky, koncerty na objednávku, pripomínajú, že prezident Pellegrini má rád najmä a len seba. Žiaľ, na jeho luxus v čase konsolidácie sa však skladáme my všetci," skonštatovala strana.Doplnila, že vlastný a jasný líderský postoj, schopnosť postaviť sa za demokratické a proeurópske Slovensko a jeho občanov, skromnosť a menej luxusu, to všetko prajeme prezidentovi do ďalšieho roku jeho prezidentovania.„No najmä mu prajeme, aby sa prestal správať ako ´mazlíček´ Roberta Fica, inak sa nemôže čudovať, že na námestiach ho ľudia oslovujú ako ´podržtažka´ alebo prázdny oblek´,“ dodali Demokrati.