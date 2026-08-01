|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 1.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Božidara
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. augusta 2026
Fico opustil pôvodný zahraničnopolitický konsenzus o Ukrajine, vraví Peter Weiss
Weiss pripomína, že premiér Robert Fico sa v otázke Ukrajiny zaradil po boku bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý dlhodobo blokoval sankcie voči Rusku aj pomoc Ukrajine. Obrat slovenskej ...
Zdieľať
1.8.2026 (SITA.sk) - Weiss pripomína, že premiér Robert Fico sa v otázke Ukrajiny zaradil po boku bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý dlhodobo blokoval sankcie voči Rusku aj pomoc Ukrajine.
Obrat slovenskej zahraničnej politiky voči Ukrajine po nástupe súčasnej vlády viedol podľa bývalého politika a diplomata Petra Weissa k oslabeniu postavenia Slovenska v Európskej únii aj k rozpadu spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky.
Pripomína, že po začiatku ruskej invázie, 25. februára 2022, všetci dnešní najvyšší ústavní činitelia podporili uznesenie Národnej rady SR, ktoré označilo útok Ruska za nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú agresiu. Hlasovali zaň aj súčasný prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico, minister zahraničných vecí Juraj Blanár či predseda parlamentného zahraničného výboru Marián Kéry.
„To bolo vyjadrenie slovenského štátneho záujmu voči tomu konfliktu – že odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Dnes však počúvame rôzne ospravedlnenia tej agresie. Pýtam sa, prečo opustili túto svoju predstavu o našom národnom záujme?“ povedal Weiss v rozhovore pre SITA.
Podľa neho vláda neskôr opustila dovtedajší zahraničnopolitický konsenzus a nahradila ho heslom „ani náboj na Ukrajinu“. „Za tým bolo donútiť Ukrajinu, aby sa podriadila Putinovmu ultimátu a bude mier. Toto bola politika, ktorá rozbila V4 aj vnútorný zahraničnopolitický konsenzus,“ uviedol.
Pripomenul tiež, že parlament v prijatom uznesení vyjadril podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj solidaritu slovenských občanov s ukrajinským národom. Súčasná rétorika časti vládnych predstaviteľov je podľa neho s týmto postojom v rozpore.
Weiss pripomína, že premiér Robert Fico sa v otázke Ukrajiny zaradil po boku bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý dlhodobo blokoval sankcie voči Rusku aj pomoc Ukrajine. Vyslúžil si tým povesť Orbánovho pomocníka. „Ospravedlnenie pred vlastnými voličmi bolo to, že všetci v Európskej únii majú blbé tajné služby, majú zlé analýzy, oni sú vojnoví štváči a my sme tie mierové holubice. Lebo treba tú Ukrajinu ponechať Putinovi a potom bude mier, k nám potečie ropa a lacný plyn,“ povedal Weiss.
Za významný moment označil aj reakciu premiéra Fica po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Fico vtedy vyhlásil „štvorhra Trump, Putin – EÚ, Ukrajina 3:0 na sety (6:0, 6:0, 6:0)“. Podľa Weissa to naznačovalo presvedčenie, že Rusko vojnu s podporou Spojených štátov vyhrá a nanútia Ukrajine podmienky. „Po roku sa ukázalo, že Európska únia nie je taká slabá, ako sa u nás vykrikuje,“ skonštatoval.
Podľa Weissa sa Slovensko v poslednom období začalo približovať spoločnej európskej pozícii z viacerých dôvodov. Za jeden z nich označil výmenu politického vedenia v Maďarsku, ďalším je podľa neho vývoj vojny, ktorý nepotvrdil očakávania o ruskom víťazstve. Tretím dôvodom sú ekonomické záujmy Slovenska v Európskej únii. Dodal tiež, že počas vojny výrazne vzrástol export slovenského zbrojárskeho priemyslu, čo je v rozpore s rétorikou vlády postavenou na hesle „ani náboj na Ukrajinu“.
Zdroj: SITA.sk - Fico opustil pôvodný zahraničnopolitický konsenzus o Ukrajine, vraví Peter Weiss © SITA Všetky práva vyhradené.
Obrat slovenskej zahraničnej politiky voči Ukrajine po nástupe súčasnej vlády viedol podľa bývalého politika a diplomata Petra Weissa k oslabeniu postavenia Slovenska v Európskej únii aj k rozpadu spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky.
Pripomína, že po začiatku ruskej invázie, 25. februára 2022, všetci dnešní najvyšší ústavní činitelia podporili uznesenie Národnej rady SR, ktoré označilo útok Ruska za nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú agresiu. Hlasovali zaň aj súčasný prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico, minister zahraničných vecí Juraj Blanár či predseda parlamentného zahraničného výboru Marián Kéry.
Ani náboj na Ukrajinu
„To bolo vyjadrenie slovenského štátneho záujmu voči tomu konfliktu – že odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Dnes však počúvame rôzne ospravedlnenia tej agresie. Pýtam sa, prečo opustili túto svoju predstavu o našom národnom záujme?“ povedal Weiss v rozhovore pre SITA.
Podľa neho vláda neskôr opustila dovtedajší zahraničnopolitický konsenzus a nahradila ho heslom „ani náboj na Ukrajinu“. „Za tým bolo donútiť Ukrajinu, aby sa podriadila Putinovmu ultimátu a bude mier. Toto bola politika, ktorá rozbila V4 aj vnútorný zahraničnopolitický konsenzus,“ uviedol.
Pripomenul tiež, že parlament v prijatom uznesení vyjadril podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj solidaritu slovenských občanov s ukrajinským národom. Súčasná rétorika časti vládnych predstaviteľov je podľa neho s týmto postojom v rozpore.
Weiss pripomína, že premiér Robert Fico sa v otázke Ukrajiny zaradil po boku bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý dlhodobo blokoval sankcie voči Rusku aj pomoc Ukrajine. Vyslúžil si tým povesť Orbánovho pomocníka. „Ospravedlnenie pred vlastnými voličmi bolo to, že všetci v Európskej únii majú blbé tajné služby, majú zlé analýzy, oni sú vojnoví štváči a my sme tie mierové holubice. Lebo treba tú Ukrajinu ponechať Putinovi a potom bude mier, k nám potečie ropa a lacný plyn,“ povedal Weiss.
Približovanie k európskej pozícii
Za významný moment označil aj reakciu premiéra Fica po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Fico vtedy vyhlásil „štvorhra Trump, Putin – EÚ, Ukrajina 3:0 na sety (6:0, 6:0, 6:0)“. Podľa Weissa to naznačovalo presvedčenie, že Rusko vojnu s podporou Spojených štátov vyhrá a nanútia Ukrajine podmienky. „Po roku sa ukázalo, že Európska únia nie je taká slabá, ako sa u nás vykrikuje,“ skonštatoval.
Podľa Weissa sa Slovensko v poslednom období začalo približovať spoločnej európskej pozícii z viacerých dôvodov. Za jeden z nich označil výmenu politického vedenia v Maďarsku, ďalším je podľa neho vývoj vojny, ktorý nepotvrdil očakávania o ruskom víťazstve. Tretím dôvodom sú ekonomické záujmy Slovenska v Európskej únii. Dodal tiež, že počas vojny výrazne vzrástol export slovenského zbrojárskeho priemyslu, čo je v rozpore s rétorikou vlády postavenou na hesle „ani náboj na Ukrajinu“.
Zdroj: SITA.sk - Fico opustil pôvodný zahraničnopolitický konsenzus o Ukrajine, vraví Peter Weiss © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Dosluhujúci prezident Kolumbie odmieta americkú inváziu na Kubu a vyzval Trumpa, aby viedol rozhovory
Dosluhujúci prezident Kolumbie odmieta americkú inváziu na Kubu a vyzval Trumpa, aby viedol rozhovory