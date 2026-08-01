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01. augusta 2026
Dosluhujúci prezident Kolumbie odmieta americkú inváziu na Kubu a vyzval Trumpa, aby viedol rozhovory
Vzťahy medzi Havannou a Washingtonom sa zhoršili od januára po uvalení efektívnej ropnej blokády a ďalších sankcií zo strany USA. Odchádzajúci kolumbijský prezident
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1.8.2026 (SITA.sk) - Vzťahy medzi Havannou a Washingtonom sa zhoršili od januára po uvalení efektívnej ropnej blokády a ďalších sankcií zo strany USA.
Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro počas oficiálnej návštevy Havany vyzval na úsilie zabrániť americkej invázii na Kubu a vyzval prezidenta Donalda Trumpa na dialóg, informovali kubánske médiá v sobotu.
Trump, ktorý otvorene prejavil túžbu po zmene režimu na Kube, označil komunistický ostrov vzdialený 150 kilometrov od Floridy za „mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a dokonca naznačil, že Washington by mohol získať Kubu.
„Prišiel som vyzvať ľudstvo, aby prejavilo solidaritu s Kubou, aby tu nedošlo k invázii alebo raketovému útoku, a navrhnúť dialóg ako alternatívu, vrátane súčasnej americkej vlády, ministra zahraničných vecí Marca Rubia a Trumpa,“ povedal Petro.
Kolumbijský líder pricestoval na Kubu v piatok na oficiálnu návštevu pred ukončením svojho funkčného obdobia budúci týždeň. Kubánsky spravodajský portál Cubadebate uviedol, že Petro sa v piatok večer rozprával s kubánskymi médiami po tom, čo ho vojenskými poctami privítal kubánsky prezident Miguel Diaz-Canel v Paláci revolúcie, kde viedli oficiálne rokovania.
„Bolo by dobré, keby sa v čase hroziaceho nebezpečenstva pre Kubu zmenilo toto nebezpečenstvo na priestor pre dialóg,“ dodal Petro, ktorý je blízkym spojencom Havany a kritikom Trumpovej politiky maximálneho tlaku na ostrov.
Vzťahy medzi Havannou a Washingtonom sa zhoršili od januára po uvalení efektívnej ropnej blokády a ďalších sankcií zo strany USA, ktoré zhoršili ekonomickú situáciu, spôsobili veľké nedostatky a prispeli k rozsiahlym výpadkom elektriny. Napriek tomu sa zástupcovia oboch krajín stretli na rokovaniach, no kubánska vláda uviedla, že nedošlo k žiadnemu pokroku.
Petrov nástupca, pravicový politik Abelardo de la Espriella, ktorý nastúpi do úradu 7. augusta, minulú nedeľu oznámil, že prerušia diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou, ktoré označil za tyrany. Kubánska vláda označila De la Espriellovo vyhlásenie za jasné podriadenie sa Spojeným štátom. Havana hostila mierové rokovania, ktoré viedli k dohode z roku 2016 s dnes už zaniklou guerillovou skupinou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).
Zdroj: SITA.sk - Dosluhujúci prezident Kolumbie odmieta americkú inváziu na Kubu a vyzval Trumpa, aby viedol rozhovory © SITA Všetky práva vyhradené.
Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro počas oficiálnej návštevy Havany vyzval na úsilie zabrániť americkej invázii na Kubu a vyzval prezidenta Donalda Trumpa na dialóg, informovali kubánske médiá v sobotu.
Trump, ktorý otvorene prejavil túžbu po zmene režimu na Kube, označil komunistický ostrov vzdialený 150 kilometrov od Floridy za „mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a dokonca naznačil, že Washington by mohol získať Kubu.
Petro vyzval na solidaritu s Kubou
„Prišiel som vyzvať ľudstvo, aby prejavilo solidaritu s Kubou, aby tu nedošlo k invázii alebo raketovému útoku, a navrhnúť dialóg ako alternatívu, vrátane súčasnej americkej vlády, ministra zahraničných vecí Marca Rubia a Trumpa,“ povedal Petro.
Kolumbijský líder pricestoval na Kubu v piatok na oficiálnu návštevu pred ukončením svojho funkčného obdobia budúci týždeň. Kubánsky spravodajský portál Cubadebate uviedol, že Petro sa v piatok večer rozprával s kubánskymi médiami po tom, čo ho vojenskými poctami privítal kubánsky prezident Miguel Diaz-Canel v Paláci revolúcie, kde viedli oficiálne rokovania.
„Bolo by dobré, keby sa v čase hroziaceho nebezpečenstva pre Kubu zmenilo toto nebezpečenstvo na priestor pre dialóg,“ dodal Petro, ktorý je blízkym spojencom Havany a kritikom Trumpovej politiky maximálneho tlaku na ostrov.
Rokovania nepriniesli pokrok
Vzťahy medzi Havannou a Washingtonom sa zhoršili od januára po uvalení efektívnej ropnej blokády a ďalších sankcií zo strany USA, ktoré zhoršili ekonomickú situáciu, spôsobili veľké nedostatky a prispeli k rozsiahlym výpadkom elektriny. Napriek tomu sa zástupcovia oboch krajín stretli na rokovaniach, no kubánska vláda uviedla, že nedošlo k žiadnemu pokroku.
Petrov nástupca, pravicový politik Abelardo de la Espriella, ktorý nastúpi do úradu 7. augusta, minulú nedeľu oznámil, že prerušia diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou, ktoré označil za tyrany. Kubánska vláda označila De la Espriellovo vyhlásenie za jasné podriadenie sa Spojeným štátom. Havana hostila mierové rokovania, ktoré viedli k dohode z roku 2016 s dnes už zaniklou guerillovou skupinou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).
Zdroj: SITA.sk - Dosluhujúci prezident Kolumbie odmieta americkú inváziu na Kubu a vyzval Trumpa, aby viedol rozhovory © SITA Všetky práva vyhradené.
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