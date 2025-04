Fico oslávi Sviatok práce symbolicky, odpracuje časť zmeny v nitrianskej pekárni

29.4.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) absolvuje 1. mája na Sviatok práce v skorých ranných hodinách časť pracovnej zmeny v pekárni Penam Slovakia, a. s. v Nitre . Predpoludním navštívi Liptovský Mikuláš, kde si pripomenie 135. výročie prvomájového zhromaždenia v meste, počas ktorého robotníci žiadali zlepšenie sociálnych práv.Prvý máj je tiež dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie . Fico si túto udalosť pripomenie na oslavách 21. výročia vstupu SR do EÚ, ktoré sa tiež budú konať v Liptovskom Mikuláši, a to o 11:00 na Námestí osloboditeľov.