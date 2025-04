Polícia potvrdila, že sa zaoberá prípadom podpredu Demokratov Šeligu

29.4.2025 (SITA.sk) - Polícia potvrdila, že sa v rámci prípravného konania zaoberá prípadom podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu , ide však o neverejné konanie."V prípade, ak vyšetrovateľ vydá rozhodnutie, ktoré ešte nie je právoplatné a nebolo preukázateľne doručené oprávneným osobám, polícia nemôže k veci poskytnúť žiadne bližšie informácie," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa trnavskej krajskej polície Zlatica Antalová Viaceré médiá v pondelok informovali o obvinení Šeligu z prečinu podnecovania. Skutku sa mal dopustiť 21. februára vo Veľkej Mači v okrese Galanta pri príležitosti výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej . Šeliga vtedy vyzýval prezidenta Petra Pellegriniho , aby ani neuvažoval o udelení amnestií Mariánovi Kočnerovi , lebo inak sa ľudia môžu tak nahnevať, že možno zbúrajú Prezidentský palác.V pondelok podvečer Šeliga informoval, že žiadne obvinenie mu nebolo doručené, ani nebol prevolaný v tejto veci na žiadny výsluch. "Som pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť, no popritom budem naďalej verejne hovoriť o pochybeniach tejto vlády, ktorými, ako sa zdá, triafame do čierneho," povedal podpredseda mimoparlamentných Demokratov. Ak je informácia o jeho obvinení pravdivá, tak je to podľa neho politická pomsta za to, že upozorňuje na politické prešľapy predstaviteľov koalície.