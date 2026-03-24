 Utorok 24.3.2026
 Meniny má Gabriel
 Z domova

24. marca 2026

Fico otvoril pred eurokomisárom McGrathom tému „traumy“ z minulých vlád – FOTO


Predseda vlády Robert Fico v pondelok diskutoval s eurokomisárom pre spravodlivosť Michaelom McGrathom, ktorý pricestoval na Slovensko na ...



24.3.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v pondelok diskutoval s eurokomisárom pre spravodlivosť Michaelom McGrathom, ktorý pricestoval na Slovensko na oficiálnu návštevu. Fico komisárovi tvrdil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 – 2023, čo označil za obdobie, keď dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu. Podľa Fica Slovensko na jednej strane nechce pokračovať v tradícii týchto rokov, no zároveň musí legislatívne reagovať na porušovanie právneho štátu.


Fico komisárovi pre spravodlivosť položil otázku, či si vie predstaviť, že by v jeho krajine bol za špeciálneho prokurátora zvolený človek, ktorý zabil chodca na priechode pre chodcov, a taktiež, či si vie predstaviť, že by predsedom špecializovaného trestného súdu bol v jeho krajine človek, ktorý bol dvakrát prichytený pri jazde pod vplyvom alkoholu, pričom v jednom prípade bol aj účastníkom dopravnej nehody. Tieto otázky zostali bez odpovede.

Predseda vlády SR Robert Fico v otázkach odbornej diskusie odkázal na ministra spravodlivosti Borisa Suska a na stretnutí sa venoval predovšetkým politickému rámcu spolupráce vlády SR a eurokomisára pre spravodlivosť.


Zdroj: SITA.sk - Fico otvoril pred eurokomisárom McGrathom tému „traumy“ z minulých vlád – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Od „fínskej cesty“ máme ďaleko. Slováci dôverujú viac medzinárodným inštitúciám, než vlastnej vláde a parlamentu
Pomáhal budovať európskeho lídra v developmente. Potom odišiel pomáhať malým firmám. Prečo?

