Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
Pomáhal budovať európskeho lídra v developmente. Potom odišiel pomáhať malým firmám. Prečo?
Tagy: PR
24.3.2026 (SITA.sk) - Od obchodníka po partnera v spoločnosti, ktorá sa stala jedným z najväčších developerov kancelárskych priestorov v Európe s valuáciou 1,2 miliardy eur. Bol súčasťou päťčlenného predstavenstva, ktoré v roku 2013 prevzalo vedenie skupiny HB Reavis a expandovalo do Veľkej Británie a Nemecka. Potom odišiel. Dnes pomáha majiteľom malých a stredných firiem rásť v netradičnej roli Non-Executive Director. Rozprávali sme sa o tom, prečo.
18 rokov v jednej firme je dlhá cesta. Ako by ste ju opísali?
Začínal som ako leasingový manažér, neskôr som riadil bratislavský Aupark, potom prevzal zodpovednosť za všetky aktíva a stavebnú divíziu skupiny a stal som sa partnerom firmy. Keď sa v roku 2013 zakladateľ HB Reavis rozhodol odstúpiť z operatívneho riadenia, prevzalo vedenie päťčlenné predstavenstvo, ktorého som bol súčasťou. Podarilo sa nám expandovať do Veľkej Británie a Nemecka, dosiahnuť valuáciu 1,2 miliardy eur a stať sa jedným z najväčších developerov kancelárskych priestorov v Európe. Ale byť súčasťou vedenia firmy s nekonečnými ambíciami je ako neustále ísť 250 km/h do zákruty. Po rokoch, kde boli na vedenie kladené obrovské očakávania, som potreboval zmenu. Odpojil som sa, cestoval po svete a dva roky som premýšľal čo ďalej.
A čo ďalej prišlo?
Inšpirácia, ktorá prišla oveľa skôr, ešte počas rokov v HB Reavis. Maarten Hulshoff, bývalý CEO holandskej Rabobank a šéf investičnej firmy Rodamco, pôsobil v HB Reavis ako Non-Executive Director. Prichádzal raz za dva-tri mesiace, za niekoľko dní prediskutoval najdôležitejšie témy firmy, pomohol určiť smer a upozornil na riziká, ktoré sme zvnútra nevideli. Sledoval som manažéra svetovej extra triedy a videl som, aký obrovský dopad vie mať niekto, kto nie je súčasťou každodennej operatívy. Firma s ambíciami stať sa európskym lídrom v developmente potrebovala pohľad zvonku. O čo viac ho potrebuje firma s obratom päť miliónov. Toto ma inšpirovalo. Po odchode z HB Reavis som sa rozhodol robiť to isté, len pre iný typ firiem.
Prečo malé a stredné firmy? Mohli ste ísť do veľkých korporácií.
Na Západe sa Non-Executive Directors tlačia do veľkých firiem. Spočiatku som uvažoval rovnako. Potom som si uvedomil, že vo veľkej firme je oveľa viac politiky a zdĺhavých rozhodovacích procesov. To nie je prostredie, kde by som mohol mať skutočný dopad. V malej firme s obratom medzi 3 a 30 miliónmi eur som oveľa bližšie k majiteľovi. Sme v pravidelnom kontakte každý týždeň. Vidím, ako sa rozhodnutia premietajú do výsledkov. A mám možnosť mať transformačný dopad. Čím väčší dopad, tým viac ma to baví.
Čo konkrétne prinášate majiteľom firiem?
Pomáham im vidieť to, čo zvnútra vidieť nemožno. Majiteľ je zavalený operatívou, ponorený v detailoch, bez odstupu. Ja mám práve tento odstup a navyše skúsenosť, ktorú väčšina majiteľov nemá. Pomáham uvidieť silné stránky, slabé miesta, riziká, ale aj potenciál, ktorý zostáva nevyužitý. Keď majiteľ príde k tomuto uvedomeniu, máme napoly vyhrané. Druhá polovica je realizácia. Postupne prechádzame oblasťami, stratégiou, ľuďmi, procesmi, financiami, trhom. Všetko so všetkým súvisí a všetko treba do seba zosúladiť. Patrik, majiteľ jednej z firiem, s ktorými spolupracujem, mi po roku povedal, že firma sa vôbec nepodobá na to, čo bola pred mojim príchodom. Akcelerovali sme ju do úplne iných dimenzií. A pritom som tam nebol ani jeden celý deň v týždni.
Čo by ste odkázali majiteľovi firmy, ktorý o niečom takom uvažuje?
Že to má skúsiť. Nech si nájde niekoho, kto má viac skúseností ako on sám. Niekoho, kto sa vie na jeho biznis pozrieť holisticky. Niekoho, kto nevidí len jednu oblasť, ale celok. Väčšina majiteľov takého človeka okolo seba nemá. A pritom práve tento pohľad je často rozdiel medzi firmou, ktorá rastie, a firmou, ktorá sa točí v kruhu.
Robert Kantor pôsobí ako Non-Executive Director pre malé a stredné firmy na Slovensku a v Česku. Viac na www.kantorrobert.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pomáhal budovať európskeho lídra v developmente. Potom odišiel pomáhať malým firmám. Prečo? © SITA Všetky práva vyhradené.
