Fico označil Bugára za cholerika a poslancov Mosta-Híd za katastrofu

Parlament nebol uznášaniaschopný

Na hlasovaní chýbali aj smeráci

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Smeru - sociálnej demokracie (Smeru-SD) Robert Fico žiada poslancov Národnej rady SR (NR SR) za Most-Híd , aby boli na utorkovom hlasovaní prítomní v pléne. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.Poslanci za Most-Híd sa mimoriadnej 58. schôdze od jej začiatku nezúčastňujú. Členovia zákonodarného orgánu v piatok nehlasovali o návrhoch na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu trinástych dôchodkov, zdvojnásobeniu prídavkov na deti a k zrušeniu diaľničných známok.Parlament totiž nebol dvakrát po sebe uznášaniaschopný. Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) preto presunul hlasovanie na utorok 25. februára o 10:00. „Vládna koalícia sa ešte neskončila, ale končí sa až dňom konania volieb, teda 29. februára,“ prízvukoval Fico.Bugára označil za cholerika a poslancov jeho strany za katastrofu. „Je čas, aby strana Bélu Bugára ‚vypadla´ z parlamentu, lebo len opäť raz ukázala svoju bezcharakternosť,“ vyhlásil Fico.Podľa neho si Bugár myslí, že má večný koaličný potenciál, a preto sa "pchá do zadku" lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorovi Matovičovi. Podľa Ficových slov totiž predseda Mosta-Híd dúfa, že ho Matovič po voľbách vezme do vlády.V tom, že na hlasovaní sa nezúčastnili aj šiesti poslanci za Smer-SD, predseda strany problém nevidí. Podľa neho totiž aj v Národnej rade SR nastanú situácie, keď nie je účasť poslancov stopercentná.